أكلوا مكرونة باللحمة.. محافظ الغربية يطمئن على 17 عاملاً أصيبوا بتسمم غذائي في المحلة|صور
غياب الهوية الفنية وخطط هجومية ضعيفة.. طه إسماعيل ينتقد أداء «الأهلي» أمام المصرية للاتصالات
أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر
هل يُحقق بلدية المحلة مفاجأة.. «الغندور» يُثير الجدل بشأن مباراة الزمالك اليوم
كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو
الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» بقصف بلدة تشادية
«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة
ابنة بطلة المقاومة زينب الكفراوي تتنازل عن درع تكريم جامعة بورسعيد .. وتكشف الأسباب | فيديو
رغم التقلبات الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 10 سفن خلال 24 ساعة يعمل وبكفاءة
ماذا تفعل إذا اشتد البلاء؟.. أسباب سماوية تدفعُه
الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجوال كامل على بلدة «قباطية» بـ «جنين»
خطوة استراتيجية.. إشادة برلمانية بتدشن مصر أول مسح جوي شامل للثروات التعدينية منذ عقود
رياضة

غياب الهوية الفنية وخطط هجومية ضعيفة.. طه إسماعيل ينتقد أداء «الأهلي» أمام المصرية للاتصالات

الأهلي ضد المصرية للاتصالات
الأهلي ضد المصرية للاتصالات
إسراء أشرف

انتقد طه إسماعيل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الأداء الذي ظهر به الفريق الأحمر خلال مواجهته أمام المصرية للاتصالات في بطولة كأس مصر، مؤكدًا أن المستوى لم يكن على قدر التطلعات.

وقال طه إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، إن بعض العناصر الحالية لا تمتلك المقومات التي تؤهلها لتمثيل الأهلي، مشددًا على ضرورة إجراء تقييم شامل للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك افتقادًا واضحًا لهوية فنية داخل الملعب، في ظل غياب الخطط التكتيكية والجمل الهجومية، إلى جانب مطالب بعض اللاعبين بعقود مالية مبالغ فيها لا تتناسب مع إمكانياتهم.

وتطرق نجم الأهلي الأسبق إلى مستوى المهاجم حمزة عبد الكريم، مشيرًا إلى أنه يقدم أداءً جيدًا مع فريقه في قطاع الناشئين، إلا أن ظهوره مع الفريق الأول لا يعكس نفس المستوى، نظرًا لفارق الخبرات وطبيعة المنافسة.

وفي سياق آخر، أشاد طه إسماعيل بما قدمه منتخب مصر خلال مواجهته أمام جنوب إفريقيا، معتبرًا أن الأداء أعاد للأذهان شخصية المنتخب في فترتي 2006 و2008، حيث ظهر اللاعبون بروح الفريق الواحد.

كما دعا إلى إراحة بعض العناصر الأساسية في المباراة المقبلة أمام أنجولا، مع الدفع بهم جزئيًا فقط، في ظل ضغط المباريات وبعد حسم التأهل وصدارة المجموعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

طه إسماعيل الأهلي المصرية للاتصالات كأس مصر بطولة كأس مصر

