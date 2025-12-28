غياب الهوية الفنية وخطط هجومية ضعيفة.. طه إسماعيل ينتقد أداء «الأهلي» أمام المصرية للاتصالات

انتقد طه إسماعيل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الأداء الذي ظهر به الفريق الأحمر خلال مواجهته أمام المصرية للاتصالات في بطولة كأس مصر، مؤكدًا أن المستوى لم يكن على قدر التطلعات.

وقال طه إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، إن بعض العناصر الحالية لا تمتلك المقومات التي تؤهلها لتمثيل الأهلي، مشددًا على ضرورة إجراء تقييم شامل للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك افتقادًا واضحًا لهوية فنية داخل الملعب، في ظل غياب الخطط التكتيكية والجمل الهجومية، إلى جانب مطالب بعض اللاعبين بعقود مالية مبالغ فيها لا تتناسب مع إمكانياتهم.

وتطرق نجم الأهلي الأسبق إلى مستوى المهاجم حمزة عبد الكريم، مشيرًا إلى أنه يقدم أداءً جيدًا مع فريقه في قطاع الناشئين، إلا أن ظهوره مع الفريق الأول لا يعكس نفس المستوى، نظرًا لفارق الخبرات وطبيعة المنافسة.

وفي سياق آخر، أشاد طه إسماعيل بما قدمه منتخب مصر خلال مواجهته أمام جنوب إفريقيا، معتبرًا أن الأداء أعاد للأذهان شخصية المنتخب في فترتي 2006 و2008، حيث ظهر اللاعبون بروح الفريق الواحد.

كما دعا إلى إراحة بعض العناصر الأساسية في المباراة المقبلة أمام أنجولا، مع الدفع بهم جزئيًا فقط، في ظل ضغط المباريات وبعد حسم التأهل وصدارة المجموعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.