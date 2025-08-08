قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بنك القاهرة يعلن عن وظائف شاغرة للشباب وحديثي التخرج

محمد غالي

يبحث عدد من المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنها بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع الوظائف عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة في فروعه المختلفة، وذلك في إطار سعيه المتواصل لضم كوادر شابة مؤهلة وطموحة تدعم خططه التوسعية وتلبي احتياجات السوق المصرفي.

وظائف

الوظائف الخالية في بنك القاهرة

ويأتي إعلان بنك القاهرة عن الوظائف الخالية 2025، في سياق حرصه على توفير فرص عمل لحديثي التخرج من مختلف التخصصات، لاسيما خريجي كليات التجارة وما يعادلها، إلى جانب خريجي الكليات الأخرى ذات الصلة.

التخصصات المطلوبة وشروط التقديم

حدد بنك القاهرة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المتاحة، والتي تنوعت بين مجالات الأعمال والإدارة والخدمات المصرفية، وجاءت الشروط كالتالي:
الحصول على بكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو الاقتصاد أو المالية أو علوم الحاسوب أو أحد التخصصات ذات الصلة.
أن يكون المتقدم من خريجي أعوام 2022 أو 2023 أو 2024 أو 2025.
الحصول على تقدير عام لا يقل عن “جيد” أو ما يعادله.
بالنسبة للذكور، يشترط أن يكون موقف الخدمة العسكرية مؤدى أو معفى منه.
التمتع بمهارات قوية في التواصل والتحليل.
إجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

مميزات العمل داخل بنك القاهرة

يوفر البنك بيئة عمل احترافية داعمة لتأهيل وتدريب الكوادر الجديدة، كما يتيح للعاملين به العديد من المميزات أبرزها:
فرص للالتحاق بوظائف مبتدئة داخل مختلف إدارات البنك.
اكتساب خبرة عملية في التعامل مع التحديات والفرص الحقيقية في بيئة العمل المصرفي.
وجود نظام تدريب منظم يهدف إلى التطوير المهني المستمر.
تحديد مسارات واضحة للترقي الوظيفي والنمو داخل المؤسسة.

خطوات التقديم على وظائف بنك القاهرة 2025

يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة ببنك القاهرة إرسال السيرة الذاتية عبر الصفحة الرسمية للبنك على موقع التوظيف الشهير “لينكد إن”، وذلك بعد مراجعة الشروط والتخصصات المعلنة بعناية.

ويعد بنك القاهرة من أبرز المؤسسات المصرفية في السوق، إذ يسعى بشكل دائم إلى استقطاب الكفاءات الشابة وتوفير بيئة مهنية محفزة تدعم طموحات الموظفين وتساعدهم على بناء مستقبل مهني ناجح في القطاع البنكي.

