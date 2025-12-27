كيف شعر المواطن بتحسن الخدمات الطبية؟ عبد الصمد ماهر يوضح

تحدث الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، عن إنجازات الوزارة خلال العام وحصاد العام الذهبي للصحة.

وقال عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن “عام 2025 كان العام الذهبي للصحة في مصر، حيث حصلت مصر على شهادة الخلو من فيروس سي والحصبة والحصبة الألمانية، ونسير في الطريق الصحيح للخلو من فيروس بي”.

وأضاف أن قانون المسئولية الطبية يعطي الأمان للفريق الطبي ومقدم الخدمة الطبية أثناء تأدية عمله ويعمل على الحفاظ على حقوق المريض بشكل كامل، متابعا: “القانون يجرم التعدي على الفريق الطبي والمنشآت الطبية أيضا”.

ولفت إلى أن القانون أوضح الفرق بين الإهمال الطبي المتعمد والخطأ الطبي الوارد، منوها إلى أن القانون ينبثق منه الدلائل الإرشادية وهي مجموعة معايير للفصل بين الإهمال الطبي المتعمد والخطأ الطبي الوارد.