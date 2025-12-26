قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفحة الرسمية لـ ليفربول : اسم مصر دائما كان له طاقة الانتصار
جمارك أسوان تضبط خمورا مهربة بـ 3.7 مليون جنيه
مصطفى بكري: مصر تواجه مثلث تهديد مكتمل الأركان.. فيديو
حسام حسن: شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة أمام جنوب إفريقيا
الحكومة: الإسكندرية تخضع للتقييم لتحديد إمكانية إدراجها في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون
بـ 300 جنيه بس .. طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر
شيري تكشف النقاب عن Exeed Starway ET9 بتقنيات هجينة | صور
شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند
نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل
بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير
حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا: أثق في جميع اللاعبين ومشوار البطولة طويل
برلماني: تحديات المرحلة تفرض التركيز على ملفات الصحة والتعليم

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب طارق محمدي، عضو مجلس النواب، أن المرحلة الحالية تشهد تحديات عديدة على المستويات المختلفة، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود التشريعية والرقابية داخل مجلس النواب، والتعامل مع الملفات ذات الأولوية بما يحقق أقصى قدر من الفاعلية في الأداء البرلماني.

وأوضح محمدي، أن التعامل مع هذه التحديات يفرض التركيز على خمسة ملفات أساسية خلال الفترة المقبلة، باعتبارها محاور عمل رئيسية داخل اللجان النوعية والجلسات العامة، بما يسهم في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز كفاءة السياسات العامة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الملف الأول يتعلق بقطاع الصحة، من خلال دعم وتطوير المستشفيات الحكومية، ومعالجة أوجه القصور في الخدمات الطبية، وتوفير الكوادر البشرية والأجهزة اللازمة، إلى جانب التوسع في القوافل العلاجية بالمناطق الأكثر احتياجًا، نظرًا لما يمثله القطاع الصحي من أهمية استراتيجية.

وأضاف محمدي، أن الملف الثاني يختص بقطاع التعليم، عبر تطوير البنية التحتية للمدارس، وخفض كثافات الفصول، ودعم التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، بما يعزز كفاءة المنظومة التعليمية ويدعم مسارات التنمية.

وأوضح أن الملف الثالث يركز على البنية التحتية، خاصة الطرق والمرافق، مؤكدًا أن رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين المرافق الأساسية يمثلان أولوية ملحّة في ظل متطلبات المرحلة الحالية.

وتابع محمدي،:" الملف الرابع يرتبط بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مع تعظيم الاستفادة من المبادرات الرئاسية والحكومية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الملف الخامس يتمثل في تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، من خلال الاستخدام الفعّال للأدوات الدستورية، مثل طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والمناقشات العامة، لمتابعة تنفيذ الالتزامات الحكومية، بما يسهم في ضبط الأداء التنفيذي وتعزيز الانضباط المؤسسي داخل أجهزة الدولة.

