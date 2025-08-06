مطلوب مدير.. 3 وظائف خالية في وزارة الإسكان| الشروط وطريقة التقديم

مازالت وظائف وزارة الإسكان متاحة للتقديم، حيث تطلب العديد من الوظائف الإدارية والقيادية، والتي بدأ التقديم عليها منذ 27 يوليو ومتاحة حتى 26 أغسطس الجاري .

وظائف شاغرة في وزارة الإسكان

تتضمن قائمة وظائف وزارة الإسكان 2025 المعلنة ما يلي:

-مدير مديرية الإسكان والمرافق في محافظات: الدقهلية، الفيوم، الغربية، المنوفية، بورسعيد، شمال سيناء، المنيا، الجيزة.

-مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية.

-وكيل مديرية الإسكان والمرافق في محافظات: بني سويف، جنوب سيناء، البحيرة.

وظائف خالية

شروط التقديم على وظائف وزارة الإسكان 2025



وفقًا لما ورد في الإعلان الرسمي، فإن التقديم على وظائف وزارة الإسكان 2025 يشترط توفر عدد من المعايير، تشمل:

-امتلاك مهارات قيادية وفنية.

-إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة.

-قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة، أو مدة خبرة كلية لا تقل عن 18 عامًا تتناسب مع طبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها.

-توافر المؤهلات الدراسية والخبرات العملية المناسبة لطبيعة الوظيفة.

وظائف خالية في الإسكان





المستندات المطلوبة للتقديم



على الراغبين في التقديم على وظائف وزارة الإسكان 2025 إعداد ملف يشمل المستندات التالية:

-بيان حالة وظيفية معتمد يتضمن السيرة الوظيفية والمهارات القيادية.

-بيان بالإنجازات والإسهامات التي حققها المتقدم داخل الوحدة التي يعمل بها.

-مقترح مكتوب لتطوير الجهة المتقدم إليها.

-عدد 6 صور شخصية حديثة (مقاس 4×6).

-صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

طريقة التقديم على وظائف الإسكان

يتم تقديم الطلبات يدويًا إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية، بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الدور السادس – غرفة 133 – الحي الحكومي – العاصمة الإدارية الجديدة – القاهرة.

ويُشترط أن يقوم المتقدم على وظائف وزارة الإسكان 2025 باستيفاء المستندات المطلوبة والتقديم بنفسه.