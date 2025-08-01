159 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بالإمارات بتلك المجالات

يبحث عدد كبير جدا من الباحثين عن فرص العمل، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل عن فتح باب التقديم لـ 103 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك بالتعاون مع شركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة، ضمن خطة موسعة تهدف إلى توفير فرص تشغيل متميزة للعمالة المصرية بالخارج، وبرواتب تنافسية تصل إلى 12 ألف درهم شهريا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية، من خلال تصدير الكفاءات الفنية والهندسية إلى الأسواق الخليجية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المحلية في المشروعات الخارجية.

فرص عمل

فرص عمل بالإمارات للمصريين

وتشمل الوظائف المطروحة تخصصات متعددة في مجالات الهندسة والنجارة والجبس والتشطيبات، حيث تبدأ الرواتب من 1500 درهم وتصل إلى 12000 درهم شهريا، بحسب الوظيفة وسنوات الخبرة.

كما أوضحت الوزارة أن جميع العقود تشمل مزايا إضافية، منها توفير السكن والمواصلات والتأمين الطبي، إلى جانب إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية بمقابل مادي مجز.

التخصصات المطلوبة والرواتب الشهرية لوظائف الامارات



3 مهندسين تخطيط أول: خبرة 8 سنوات – راتب من 8000 إلى 12000 درهم

3 مهندسين حساب كميات (Q.S): خبرة 7 سنوات – راتب من 8000 إلى 12000 درهم

3 مهندسين جودة QA/QC: خبرة 7 سنوات – راتب من 8000 إلى 12000 درهم

4 مهندسين موقع (Fitout): خبرة 3 سنوات – راتب من 4000 إلى 6000 درهم

50 فني جبس بورد: خبرة سنتين – راتب من 1600 إلى 1800 درهم

30 فني نجار موبيليا: خبرة 4 سنوات – راتب من 1500 إلى 1800 درهم

10 نجارين مسلح: خبرة 4 سنوات – راتب من 1500 إلى 1800 درهم

وتحتسب الرواتب بشكل شامل لكافة البدلات، مع تحمل الشركة لكامل نفقات السفر والإقامة.

شروط التقديم وآلية إرسال الطلبات

أعلنت الوزارة أن التقديم متاح بدءا من يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، ولمدة 5 أيام فقط، ويشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 إلى 40 عاما.

ويشترط إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة:

[email protected]

وأكدت وزارة العمل أن كافة التعاقدات تتم وفقا لقوانين العمل المعمول بها في دولة الإمارات، وتضم بنودا واضحة تضمن الحقوق التأمينية والقانونية للعمال.

بيئة عمل مستقرة وتكفل كامل من الشركة

أوضحت الوزارة أن شركة الشاطئ الغربي للمقاولات تتحمل تكاليف تذاكر السفر وتكاليف الاستقدام والإقامة بالكامل، وهو ما يخفف العبء المالي عن المتقدمين ويضمن لهم الاستقرار والطمأنينة داخل بيئة العمل.

وتأتي هذه المبادرة استمرارا لجهود وزارة العمل في دعم التشغيل الخارجي، من خلال التنسيق مع الشركات الخليجية الكبرى لتوفير فرص عمل حقيقية وآمنة للمصريين، في ظل الطلب المتزايد على الكوادر الماهرة في قطاع التشييد والبناء بدول الخليج.