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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

68 فرصة عمل بالسعودية برواتب تصل لـ8000 ريال.. قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنون، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل، عن إتاحة 68 فرصة عمل جديدة في واحدة من كبرى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية.

 الوظائف الخالية بالمملكة العربية السعودية

وذلك ضمن خطة موسعة للتعاون مع مؤسسات التشييد والبناء في الدول العربية، بهدف توفير فرص عمل مجزية للمصريين في الخارج، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة.

ويأتي الإعلان ضمن استراتيجية الوزارة للتوسع في التوظيف الخارجي من خلال عقود رسمية، تضمن حقوق العاملين وتوفر لهم بيئة عمل مستقرة وآمنة، في إطار تعزيز الحضور المصري في سوق العمل الخليجي بشكل منظم وشرعي.

وظائف

تفاصيل فرصة عمل بالسعودية

تتنوع فرص العمل المعلنة بين تخصصات هندسية وفنية وإشرافية، برواتب شهرية تتراوح من 2000 إلى 8000 ريال سعودي، وفقا لنوع الوظيفة والخبرة المطلوبة. 

كما تتضمن الوظائف عددا من المزايا المتميزة، منها توفير سكن، تأمين طبي، سيارة، هاتف محمول، وجهاز لاب توب لبعض التخصصات.

وفيما يلي التوزيع الكامل للوظائف والمواصفات المطلوبة لكل منها

مدير مشروع 3 وظائف

يشترط خبرة لا تقل عن 12 عاما في مشاريع المياه والصرف الصحي، والراتب 8000 ريال سعودي.

مهندس مراقبة جودة 12 وظيفة

يشترط خبرة 7 سنوات في مجال المياه والصرف، والراتب 6000 ريال.

أخصائي أمن وسلامة 12 وظيفة

يشترط خبرة 7 سنوات مع شهادة OSHA، والراتب 4500 ريال.

أخصائي نظم معلومات جغرافية GIS 5 وظائف): يشترط خبرة 5 سنوات في نظم المعلومات والرسم الهندسي، والراتب 4000 ريال.

مساح 12 وظيفة

يشترط خبرة في أجهزة GPS والتوتال ستيشن، والراتب 4000 ريال.

مراقب عام 12 وظيفة

يشترط خبرة 6 سنوات في مشاريع المياه والصرف، والراتب 2500 ريال.

سباك 12 وظيفة

يشترط خبرة في مشاريع البنية التحتية، والراتب 2000 ريال.

فتح باب التقديم

تم فتح باب التقديم اعتبارا من يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، ويستمر لمدة 5 أيام فقط. ويشترط على المتقدمين إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني المخصص، والذي سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية لوزارة العمل.

وتشدد الوزارة على أهمية الالتزام بتقديم أوراق ومستندات صحيحة ومحدثة، مع ضرورة توافر الشروط والخبرات المطلوبة لكل وظيفة، مؤكدة أن جميع الوظائف تأتي من خلال عقود عمل رسمية تضمن حقوق العاملين وتلزم الشركات بتقديم المزايا المتفق عليها.

تفاصيل فرصة عمل بالسعودية الوظائف الخالية فرص العمل وظائف المملكة العربية السعودية

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