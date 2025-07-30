صدى البلد تعلن عن وظائف جديدة.. اعرف الشروط

أعلنت شبكة قنوات ومواقع 'صدى البلد' عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الجديدة، وذلك في إطار خطتها الشاملة للتطوير والتحديث، التي تستهدف توسيع نطاق خدماتها الإعلامية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الشبكة، في بيان رسمي صدر امس الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأتي في إطار عمليات التطوير والتحديث الشاملة والتوسعة التي تستهدفها مجموعة كليوباترا ميديا بعد مرور 15 عاما من العطاء الاعلامي المتدفق نالت خلالها ثقة جموع المتابعين ونظراً لما تتطلبه الرؤية الاعلامية للمرحلة المقبلة فان المجموعة تطلب كوادر مهنية متميزة في الوظائف.

وأشارت الشبكة أن عمليات التطوير الجارية تشمل ضخ دماء جديدة من الكوادر الإعلامية والمهنية المتميزة في مختلف التخصصات، بما يتماشى مع الرؤية الإعلامية الجديدة التي تنتهجها مجموعة 'كليوباترا ميديا'، المالكة لصدى البلد، استعدادًا لمتطلبات المرحلة المقبلة.

أولاً الوظائف الإدارية

الفئة الأولي

رئيس تنفيذي لمجموعة شبكات صدى البلد الفضائية.

نائب رئيس تنفيذي لمجموعة شبكات صدى البلد الفضائية.

رئيس تنفيذي لقطاع المواقع الإلكترونية.

نائب رئيس تنفيذي لمجموعة المواقع الإلكترونية.

مدير تنفيذي للقنوات الفضائية.

مدير تنفيذي لوكالة دعاية وتسويق.



الفئة الثانية



مساعد موارد بشرية

أخصائي شئون إدارية

أخصائي موارد بشرية

ثانيا الوظائف الفنية



مذيعين ومذيعات سياسة - اقتصادية - علمية ترفيهية .

اجتماعية - دينية - رياضة - منوعات)

محررين مواقع

مدير تسويق أعلامي مدير وكالة)

مدير إدارة قنوات وصفحات السوشيال ميديا

أخصائيين تسويق وعلاقات عامة

مونترین

مصورين

مراسلين

قنين صوت

فنين إضاءة

على أن ينطبق على المرشح للوظائف الشروط الأساسية وهي:

. أن يجتاز الاختبارات المؤهلة لشغل الوظيفة.

أن يتفرغ للعمل في المجموعة ولا يعمل باي عمل آخر سواء لحسابه أو لحساب الغير.

الالتزام المطلق والتام بالنظم واللوائح الداخلية المتبعة بالمجموعة بما في ذلك الالتزام بروح

الفريق.

مؤهل علمي مناسب

أن يكون حسن السير والسلوك.

تقديم ملف كامل بالإنجازات والمميزات والخبرة

تقديم سيرة ذاتية مشفوعة بما تراه من أعمال ومستندات تبرز الكفاءة والمهنية



ترسل الطلبات مدونا عليها كود الوظيفة ومرفقا بها السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني التالي

[email protected]