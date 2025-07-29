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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الغربية.. 1222 معلمًا يجتازون مسابقة الوظائف الإشرافية بالتعليم

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

اعتمد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، نتيجة مسابقة شغل الوظائف الإشرافية بقطاعي التعليم العام والفني، والتي شهدت تقدم (1602) معلمًا، اجتاز منهم الاختبارات (1222) معلمًا عقب تقديم ملفات إنجاز مطابقة للضوابط والشروط المنظمة.

دعم محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن اعتماد النتيجة يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم المنظومة التعليمية بالكفاءات المؤهلة، مشيرًا إلى أن اختيار القيادات جاء وفق معايير شفافة تعتمد على الكفاءة والخبرة والقدرة على التطوير.

تهنئة الفائزين 

وقدم المحافظ التهنئة إلى جميع الفائزين في المسابقة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج للطلاب. كما دعا القيادات الجديدة إلى أن يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام، ومثالًا يحتذى به في العطاء والبذل من أجل خدمة أبناء المحافظة.

كما أعرب محافظ الغربية عن تقديره للأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مثمنًا جهوده المستمرة في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، ومتابعته الحثيثة لبرامج وخطط الارتقاء بمستوى الأداء في الإدارات والمدارس، بما يسهم في تحقيق أهداف العملية التعليمية.

تدشين لجنة متخصصة 

من جانبه، أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن لجنة متخصصة تولت فحص ملفات الإنجاز للوظائف الشاغرة والتجديد، والخاضعة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مضيفًا أن المسابقة شملت اختيار مدير إدارة تعليمية مستوى ثان، ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة ثانوي عام وفني، ولغات وتربية خاصة، وإعدادي وابتدائي، بالإضافة إلى هيئات التوجيه بمستوياتها الثلاثة (موجه، موجه أول، موجه عام).

واختتم وكيل الوزارة كلمته مؤكدًا أن النتيجة النهائية تم اعتمادها بعد مراجعة دقيقة لجميع الإجراءات، معربًا عن أمله في أن تكون القيادات الجديدة إضافة حقيقية لمسيرة التطوير والنهوض بالمنظومة التعليمية في الغربية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات اعتماد وظائف الاشراف والتجديد

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