الوادي الجديد تعلن عن وظيفة مدير فرع مكتبة مصر العامة.. اعرف الشروط

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن شغل وظيفة مدير فرع مكتبة مصر العامة بالمحافظة.

تُرسل الطلبات على البريد الإلكتروني [email protected] في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان، وتضمنت الشروط العامة للمتقدم أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو من غير العاملين بشرط التفرغ الكامل وان حاصل على مؤهل عال مناسب (ويفضل في مجالات الآداب، المكتبات، الثقافة، أو العلوم الاجتماعية)، ولديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجالات الإدارة الثقافية و التعليمية أو المكتبات أو العمل المجتمعي والتنموي.

كما تضمنت الشروط إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقات Microsoft Office وإجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة) و التمتع بمهارات قيادية وتواصل فعّال وقدرة على التخطيط والتطوير و ألا يكون قد سبق توقيع جزاءات مخلة بالوظيفة أو محالًا لتحقيقات تأديبية .

وتضمنت المستندات المطلوبة سيرة ذاتية حديثة موضح بها الخبرات والمهارات و صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة المؤهل الدراسي وخطة مقترحة لتطوير عمل المكتبة خلال عامين (بحد أقصى 3 صفحات) و 5 صور من شهادات الدورات التدريبية المعتمدة إن وجدت.