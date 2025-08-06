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غلق باب التقديم لوظيفة "معلم متدرب" في المدارس المصرية اليابانية ..قريباً
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غلق باب التقديم لوظيفة "معلم متدرب" في المدارس المصرية اليابانية ..قريباً

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم غلق باب التقديم للعمل كـ "معلم متدرب" داخل المدارس المصرية اليابانية قريباً

جدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقديم للعمل كـ”معلم متدرب” داخل المدارس المصرية اليابانية، وذلك لمدة لا تقل عن عام دراسي وحتى عامين.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المنظومة التعليمية وبناء قدرات المعلمين الشباب.

فرصة لحديثي التخرج من سن ٢١ إلى ٢٣ عامًا 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هذه الخطوة تُعد مسارًا جديدًا لإتاحة الفرصة أمام حديثي التخرج، من سن ٢١ إلى ٢٣ عامًا، للانخراط في بيئة تعليمية متطورة، واكتساب خبرات مهنية فعلية تسهم في إعدادهم للعمل التربوي بكفاءة واحترافية، اتفاقًا مع المعايير الحديثة في إعداد المعلمين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ذلك يأتي استمرارًا لدور المدارس المصرية اليابانية في دعم فرق العمل التربوي، وتقديم نموذج متكامل في إعداد المعلمين الذين يجمعون بين المهارات الأكاديمية والتربوية، وروح المبادرة والالتزام، مع التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية إلى منظومة إعداد وتأهيل المعلمين داخل المدارس التابعة للوزارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا التوجه يمثل فرصة فريدة لإعداد معلمي المستقبل، عبر الدمج بين التدريب العملي والتأهيل التربوي، بما يسهم في بناء جيل جديد من المعلمين القادرين على قيادة التغيير داخل الصفوف الدراسية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أنه سيتم اختيار المتقدمين وفق معايير دقيقة تراعي دافعية التعليم والقدرة على الابداع في المهام التربوية، علمًا بأنه سيتم تزويد المعلم المتدرب بالمهارات اللازمة بما يؤهله أن يكون معلم متميز ومبدع.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن المعلمين المتدربين سيتلقون تدريبًا عمليًا، إلى جانب دعم فني وأكاديمي مستمر، من أجل تطوير قدراتهم المهنية، وإكسابهم مهارات التعليم الحديثة، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية ومحفزة.

رابط التقديم 

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أنه تم استقبال طلبات التقديم إلكترونيًا اعتبارًا من الأربعاء الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٥ وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://ejsadmpa.moe.gov.eg/ 

و يجرى تقييم المتقدمين من خلال مراحل فنية وشخصية دقيقة لاختيار الأكفأ والأكثر جاهزية للقيام بهذا الدور التربوي.

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