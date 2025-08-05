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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرصة للمعلمين.. إتاحة التقديم للعمل في البرامج التعليمية بقناة التعليم الفني بالتليفزيون المصري

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقديم لتقديم البرامج التعليمية بقناة التعليم الفني بالتليفزيون المصري ، وذلك من معلمي التعليم الفني بنوعياته ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي )

شروط التقدم

- ألا تقل وظيفة المتقدم عن معلم أول أ طبقا لكادر المعلمين
-الإلمام بالبرامج المطورة على منهجية الجدارات من حيث الجانب المهاري والجانب المعرفي
-القدرة على استخدام الوسائل التعليمية المختلفة
-القدرة على التعامل مع برامج الجاسب الآلي بصفة خاصة تصميم الشرائج على بنامج "باور بوينتط
-إجادة المصطلحات الفنية باللغة الأجنبية في مجال التخصص
-يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال تقديم البرامج التعليمية


ضوابط التقديم 

- السيرة الذاتية موضحا بها ( المؤهل - شهادة الخبرة - التدريبات) ويرفق بها صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة من جهة العمل

- اجتياز المقابلة الشخصية

- كل مرشح سوف يقوم بإعداد عرض تقديمي "باور بوينت" لشرح احدى مخرجات التعلم في مجال التخصص موضحا به ربط شرح المعلومة في الجانب المعرفي بالجانب المهاري ، على ألا تزيد مدة العرض التقديمي عن 5 دقائق

- ترسل جميع الأوراق في موعد أقصاه 15 أغسطس 2025 وسيتم موافاة المتقدمين بموعد المقابلات


السمات الشخصية

- حسن المظهر
- الدقة والالتزام بالمواعيد
-القدرة على عرض المعلومات بشكل احترافي جذاب
-القدرة على تحفيز الجمهور المستهدف وتعزيز رغبتهم في التعلم

وعلى جانب اخر كان قد انعقد  اجتماعا مشتركا لمجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم وقيادات قطاع المعاهد الأزهريّة  وذلك بمقر مشيخة الأزهر الشريف، بحضور فضيلة الشيخ/ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والعميد/ طارق الباز، المدير التنفيذي للصندوق، ورئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، و الدكتور/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وعضو مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الوزارات والجهات المعنية بالشؤون التعليمية والمالية.

توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والمالية لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

وقد ناقش الاجتماع سبل تطوير آليات عمل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ، وتوسيع نطاق خدماته الاجتماعية والمالية، بما يسهم في دعم استقرار المعلمين مهنيا واجتماعيا، ويواكب جهود الدولة في تمكين الكوادر التعليمية والارتقاء بمستوى معيشتهم.

واستعرض العميد طارق الباز المدير التنفيذي لـ صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، إلى جانب أبرز إنجازات صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تحديد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية، وتقريرًا تفصيليًّا عن المزايا المالية التي صُرفت للمعلمين، وفي مقدمتها تعويضات الوفاة أثناء الخدمة.

كما تناول الاجتماع عرضًا لنتائج ورشة العمل التي استهدفت ممثلي المديريات التعليمية والمناطق الأزهرية، بهدف رفع الوعي بآليات عمل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم وتعزيز التنسيق بين المستويات التنفيذية، إلى جانب متابعة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لسرعة أدائه لأعماله بفاعلية، كما هو شأن إعداد الأختام الرسمية وتجهيز المقرات الإدارية المناسبة لمباشرة أعماله في المناطق المختلفة.

تسهيل صرف المستحقات المالية للمستفيدين عبر مكاتب البريد

وفي إطار تطوير الخدمات، أعلن المجلس توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتسهيل صرف المستحقات المالية للمستفيدين عبر مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، كما ناقش مقترح تعديل أوجه استثمار موارد صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم لدى البنك الأهلي المصري، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن.

وزارة التربية والتعليم البرامج التعليمية التعليم الفني التربية والتعليم

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