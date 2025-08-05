إتاحة الاستعلام عن نتيجة اختبارات شغل وظائف تابعة لوزارة النقل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف في عدد من الجهات التابعة لوزارة النقل، وهي:
مسابقة وظائف وزارة النقل
- مسابقة شغل وظائف بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
- مسابقة شغل وظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
- مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للنقل النهري.
- مسابقة شغل وظائف بقطاع النقل البحري واللوجستيات.
- مسابقة شغل وظائف بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- مسابقة شغل وظائف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.
- مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري.
ويمكن للسيدات والسادة المتقدمات والمتقدمين الاستعلام عن موقفهم، على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg وسوف يتم فتح باب التظلمات بدءا من الغد ولمدة أسبوعين