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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس التنظيم والإدارة يصوت بانتخابات الشيوخ: المشاركة الفاعلة ترسم ملامح المستقبل

رئيس جهاز التنظيم والإدارة
رئيس جهاز التنظيم والإدارة
آية الجارحي

أدلى المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول، وذلك في إطار حرصه على أداء واجبه الدستوري والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي الذي انطلقت جولته الأولى صباح اليوم الاثنين على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الجهاز، في تصريحات عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الفاعلة من المواطنين في رسم ملامح المرحلة المقبلة، ودعم الاستقرار المؤسسي من خلال مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للتشريع تسهم في دعم الحياة النيابية وترسيخ مسار الإصلاح السياسي، داعيًا جموع الناخبين إلى التوجه إلى لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا يعكس وعي الشعب المصري بدوره في بناء مستقبل وطنه.
 

وأضاف المهندس حاتم نبيل، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حريص على دعم جهود الدولة في بناء مؤسسات قوية وفعالة، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات جزء أصيل من ترسيخ الحوكمة والشفافية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من إصلاح إداري شامل وتطوير مستمر في منظومة الجهاز الإداري.
 

وبدأت لجان الاقتراع أعمالها، في التاسعة من صباح اليوم بجميع المحافظات، وسط إشراف قضائي كامل وتأمين من قوات الشرطة، لمواصلة استقبال الناخبين على مدى يومين، وسط إجراءات تنظيمية وتيسيرات خاصة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان مشاركة آمنة وميسرة للجميع، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتخابات مجلس الشيوخ العميد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول

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