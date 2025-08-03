التنظيم والإدارة يُتيح الاستعلام عن رغبات الناجحين وقوائم الانتظار بمسابقة معلم إنجليزي

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة خدمتي الاستعلام عن رغبات الناجحين، والاستعلام عن ترتيب المتقدمين ضمن قوائم الانتظار، لمسابقة شغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد (لغة إنجليزية) عبر بوابة الوظائف الحكومية:

https://jobs.caoa.gov.eg

والتي نظمها الجهاز لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأوضح رئيس الجهاز أن الاستعلام عن الرغبات يُمَكِّنُ الناجحين في الامتحان الإلكتروني من الاطلاع على موقفهم من الرغبات التي قاموا بتسجيلها، وهم الذين لم يندرجوا ضمن العدد المطلوب لمحافظاتهم، حيث سيتم منحهم فرصة الترشح للتعيين في محافظات أخرى لا تزال بها أماكن شاغرة.

كما أتاح الجهاز في الوقت ذاته إمكانية الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة الانتظار، وهي القائمة التي تضم جميع الناجحين الذين لم يتم ترشيحهم للتعيين ضمن الدفعة الأساسية، حيث تم ترتيبهم وفقًا لمجموع الدرجات، وسيتم الرجوع إليهم في حال عدم استكمال أي من المرشحين للمراحل التالية في المسابقة أو عدم استلامهم الوظيفة، خلال مدة سريان القائمة والتي تستمر لمدة عام من إعلان النتيجة.



وأكد المهندس حاتم نبيل، أن فكرة قوائم الانتظار تعكس التزام الدولة بإرساء قواعد الشفافية والإنصاف، ويمنح كل متقدم اجتاز مراحل المسابقة حقه المشروع في معرفة ترتيبه بدقة. ولفت إلى أن تلك القوائم ستكون المرجع الأساسي لأي احتياجات تعيين لاحقة، دون الحاجة لإجراء مسابقات جديدة أو تكرار الخطوات.

وأشار إلى أن الدولة تضع ملف تعيين المعلمين على رأس أولوياتها، نظرًا لما يمثله من أهمية في دعم جودة التعليم والنهوض بالإنسان المصري، مشددًا على أن التحول الرقمي وترسيخ العدالة في التوظيف الحكومي لم يعدا مجرد توجهات، بل التزامًا راسخًا تتبناه المؤسسات لضمان فرص متكافئة لجميع المتقدمين.