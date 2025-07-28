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التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة معلم مساعد علوم.. ويتيح التظلمات من الغد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة معلم مساعد علوم.. ويتيح التظلمات من الغد

ارشفيه
ارشفيه
آية الجارحي

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة نتيجة مسابقة شغل 3500 وظيفة معلم مساعد (مادة العلوم) لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: https://jobs.caoa.gov.eg/Default_Jobs.aspx 

وأوضح رئيس الجهاز أن المتقدمين يمكنهم الاستعلام عن نتيجتهم بدءًا من اليوم، من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التسجيل، مؤكدًا أن باب تلقي التظلمات سيكون متاحًا اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء ولمدة أسبوعين، وذلك عبر الموقع ذاته، في إطار التزام الجهاز بمبادئ الشفافية وإتاحة الفرصة الكاملة لجميع المتقدمين.

وأشار إلى أن كافة المحافظات التي وردت في الإعلان قد تم تغطية احتياجاتها من الوظائف المطلوبة، في ضوء التوزيع الدقيق للاحتياج الفعلي وتوافقه مع أعداد المتقدمين المؤهلين، وهو ما يعكس نجاحًا في المواءمة بين العرض والطلب وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إدارة المسابقات الحكومية أصبحت تعتمد على نماذج متقدمة من التخطيط المبني على تحليل دقيق للاحتياجات الفعلية بكل محافظة، بما يحقق الاستخدام الرشيد للموارد البشرية ويسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وعلى رأسها التعليم، قائلا: "نعمل على سد العجز فورًا عند توفر الكوادر المؤهلة، مع الحفاظ على فرصة استدعاء الناجحين في قوائم الانتظار لاحقًا، بما يضمن استدامة الخدمة وكفاءة الأداء".

وأكد أنه عقب الانتهاء من فحص التظلمات، سيعلن الجهاز عن ترتيب الناجحين في الامتحان الإلكتروني ضمن قائمة انتظار للمسابقة، والتي يرجع إليها في حال عدم استكمال أي من المرشحين للمراحل التالية في المسابقة أو عدم استلام الوظيفة، وذلك خلال عام من إعلان النتيجة.

الجهاز عن ترتيب الناجحين في الامتحان الإلكتروني ضمن قائمة انتظار للمسابقة للمراحل التالية في المسابقة أو عدم استلام الوظيفة وذلك خلال عام من إعلان النتيجة تعتمد على نماذج متقدمة من التخطيط المبني على تحليل دقيق للاحتياجات الفعلية

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