التنظيم والإدارة: يكفي الاطلاع على أصول المستندات دون الاحتفاظ بنسخة منها

في إطار تطوير منظومة المسابقات المركزية، أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه عند حضور المتقدم لمركز تقييم القدرات والمسابقات، يكتفى بالإطلاع فقط على أصول المستندات المطلوبة دون الاحتفاظ بأي نسخ منها.

وشدد الجهاز على أن ما يتم استلامه من المتقدم هو فقط:

- إيصال سداد رسوم دخول المسابقة

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو محضر فقد البطاقة بحسب الأحوال

وذلك دون الحاجة لاحضار دوسيه، أما باقي المستندات، فيُكتفى بإحضار أصولها للاطلاع فقط.

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كما جدد الجهاز تحذيره من التعامل مع أي شخص خارج المركز، وعدم مسئوليته عن تداعيات تعامل أي متقدم معهم، ويؤكد أن الكمامات والمياه متوفرة داخل المركز مجانًا.

وناشد الجهاز الجميع الالتزام بالتعليمات حرصًا على حقوقهم وتفاديًا لأي محاولات استغلال.