وظائف خالية برواتب تصل إلى 9400 جنيه.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية التي تعلنها وزارة العمل من خلال جهودها لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تضمنت الإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، برواتب مجزية تبدأ من 6000 جنيه وتصل إلى 9400 جنيه شهريا.

وتستهدف النشرة الجديدة الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة في عدة تخصصات، مع تحديد فئات عمرية وشروط عامة تضمن تكافؤ الفرص وتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار خطة الدولة للحد من معدلات البطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب.

قائمة الوظائف المتاحة في نشرة وزارة العمل

أعلنت النشرة عن توافر عدد من الوظائف في شركات خاصة بعدة محافظات، لعدد من المؤهلات، برواتب تبدء من 9400 جنية وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

1. صيدلي – عدد 30 وظيفة

المؤهل: بكالوريوس صيدلة

الخبرة: حديثو التخرج

الراتب: يبدأ من 9400 جنيه شهريا

2. مندوب توصيل – عدد 50 وظيفة

الخبرة المطلوبة: سنة واحدة

الراتب: من 8500 إلى 9000 جنيه

3. مساعد صيدلي – عدد 30 وظيفة

الخبرة: سنة واحدة

الجنس: ذكور وإناث

الراتب: من 6000 إلى 8500 جنيه

4. موظف كول سنتر – عدد 10 وظائف

الخبرة المطلوبة: سنة واحدة

الراتب: من 6500 إلى 8500 جنيه

5. موظف خدمة عملاء – عدد 5 وظائف

الخبرة المطلوبة: 6 أشهر

الراتب: من 6500 إلى 7000 جنيه

6. معاون خدمات – عدد 10 وظائف

الخبرة: 6 أشهر

الراتب: يتم تحديده حسب الاتفاق

الشروط العامة للتقديم على وظائف وزارة العمل

المؤهل المطلوب: مؤهل عال أو متوسط

السن المطلوب: من 22 حتى 45 عاما

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقديم إلى التواصل مباشرة مع المدير المسؤول: أ. مريم محروس، عبر الرقم التالي:

01055971003

وظائف

جهود متواصلة لتوفير فرص عمل مناسبة

تأتي هذه النشرة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العمل لتوفير وظائف لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين، في مختلف التخصصات والمهن، بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلية، ويسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.