قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يرفع استعداده لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة
القاهرة الإخبارية: جار إدخال 180 شاحنة مساعدات لـ غزة بينها 137واحدة تحمل الدقيق
الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية
واشنطن: تقدم ملحوظ بجهود وقف النار بغزة وننسق مع مصر وقطر
الشكاوى الحكومية تتلقي 936 ألف استغاثة في النصف الأول من 2025
الانتهاء من 75 % من المخططات التفصيلية للمدن و86 % للقرى بالمحافظات
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بأعضاء جمعية مالي لخريجي الجامعات المصرية بمشاركة وزير الخارجية المالى، ووزير الماليين بالخارج والاندماج الأفريقي
أول تعليق من حماس على حادث دهـ.ـس كفار يونا
لا تفوت الفرصة .. وظائف برواتب 35 ألف جنيه شهريًا في الأردن
تقارير عبرية تزعم هروب زوجة يحيى السنوار من غزة إلى تركيا
أسماء أبو اليزيد توجه الشكر لصناع مسلسل فات الميعاد: شكرا على رحلة الحب والمودة
ليس له علاج| فيروس شيكونغيونيا يصيب 70% من البشر.. تعرف على أعراضه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لا تفوت الفرصة .. وظائف برواتب 35 ألف جنيه شهريًا في الأردن

عملة مصرية
عملة مصرية
تقرير صدى البلد

تبرز المملكة الأردنية الهاشمية كوجهة واعدة للباحثين عن وظائف، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والبحث المتزايد عن فرص عمل مجزية.

وأعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، توفير 37 فرصة عمل جديدة في مجالات متنوعة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، برواتب تتراوح بين 290 إلى 500 دينار أردني  حسب المهنة - الدينار الأردنى بـ70 جنيها تقريبا، ودعا الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة التقديم عليها من اليوم الخميس الموافق 24-7-2025 ، ولمدة 5 أيام على الرابط التالي:- https://egyemp.labour.gov.eg/ .

 فتح أسواق عمل بالخارج

وأكد الوزير جبران، أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة في فتح أسواق عمل بالخارج، أمام الكوادر المصرية ،بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والإدارة العامة للتشغيل ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

مع إعلان توفر فرص عمل برواتب تنافسية تصل إلى 35 ألف جنيه مصري شهريًا. هذا التطور يفتح آفاقًا جديدة للشباب والطموحين، ويسلط الضوء على القطاعات التي تشهد نموًا وتطلبًا للخبرات في السوق الأردنية.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن الفرص المطلوب في هذا الإعلان عبارة عن الآتي:

التخصصات المطلوبة

- 2 عامل انشاءات.

- 3 عمال بمصنع شيكولاتة "بشرط وجود خبرة في صناعة شيكولاتة دراجية وملبس ،وتحميص وصيانة الماكينات".

- 16 عامل في مجال تربية دواجن بياض ،مع ضرورة وجود خبرة.

- عامل مكبس طوب، مع ضرورة خبرة في مجال تحميل وتنزيل الطوب الاسمنتي بكافة أنواعه.

- 8 عمال انتاج صناعات غذائية، وخبرة في هذا  المجال.

- 2 عمال بمصنع ملابس بشرط خبرة في خياطة القميص والألبسة المهنية.

- عامل ماكينة طباعة، مع خبرة في تشغيل ماكينات الطباعة فليكسو.

- 2 عمال في مطبعة، مع خبرة في آلات الطباعة.

- 2 عمال منشار حجر .

وزير العمل المملكة الأردنية فرص عمل الدينار الأردنى أسواق عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الزمالك

اللاعب الآن ملك الزمالك.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة عن أزمة تيدي أوكو

ناصر الخليفي

فينسيوس بالأبيض.. شوبير يعلق على أنباء تعيين ناصر الخليفي رئيسا لشركة الكرة بالزمالك

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

تظلمات الثانوية العامة 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025 .. تبدأ الاسبوع القادم بـ300 جنيه للمادة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خلافات عائلية تتحول لساحة حرب في سوهاج.. والرصاص يصيب اثنين | القصة الكاملة

وزير الثقافة

وزير الثقافة: مهرجان جرش في الأردن نموذج للتلاقي بين الشعوب.. فرقة العريش للفنون الشعبية تمثل مصر

مجاعة غزة

غزة تموت جوعًا لأغراض سياسية .. إسرائيل تستخدم سلاح الحصار وسط غياب العدالة الدولية

بالصور

بيبي بلو.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالي

ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى

طريقة عمل قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه

فيديو

مها الصغير

منع من الظهور.. «الأعلى للإعلام» يُعاقب مها الصغير عن أزمة اللوحات |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد