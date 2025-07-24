لا تفوت الفرصة .. وظائف برواتب 35 ألف جنيه شهريًا في الأردن

تبرز المملكة الأردنية الهاشمية كوجهة واعدة للباحثين عن وظائف، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والبحث المتزايد عن فرص عمل مجزية.

وأعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، توفير 37 فرصة عمل جديدة في مجالات متنوعة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، برواتب تتراوح بين 290 إلى 500 دينار أردني حسب المهنة - الدينار الأردنى بـ70 جنيها تقريبا، ودعا الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة التقديم عليها من اليوم الخميس الموافق 24-7-2025 ، ولمدة 5 أيام على الرابط التالي:- https://egyemp.labour.gov.eg/ .

فتح أسواق عمل بالخارج

وأكد الوزير جبران، أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة في فتح أسواق عمل بالخارج، أمام الكوادر المصرية ،بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والإدارة العامة للتشغيل ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

مع إعلان توفر فرص عمل برواتب تنافسية تصل إلى 35 ألف جنيه مصري شهريًا. هذا التطور يفتح آفاقًا جديدة للشباب والطموحين، ويسلط الضوء على القطاعات التي تشهد نموًا وتطلبًا للخبرات في السوق الأردنية.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن الفرص المطلوب في هذا الإعلان عبارة عن الآتي:

التخصصات المطلوبة

- 2 عامل انشاءات.

- 3 عمال بمصنع شيكولاتة "بشرط وجود خبرة في صناعة شيكولاتة دراجية وملبس ،وتحميص وصيانة الماكينات".

- 16 عامل في مجال تربية دواجن بياض ،مع ضرورة وجود خبرة.

- عامل مكبس طوب، مع ضرورة خبرة في مجال تحميل وتنزيل الطوب الاسمنتي بكافة أنواعه.

- 8 عمال انتاج صناعات غذائية، وخبرة في هذا المجال.

- 2 عمال بمصنع ملابس بشرط خبرة في خياطة القميص والألبسة المهنية.

- عامل ماكينة طباعة، مع خبرة في تشغيل ماكينات الطباعة فليكسو.

- 2 عمال في مطبعة، مع خبرة في آلات الطباعة.

- 2 عمال منشار حجر .