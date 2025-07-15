فرص عمل للأطباء في الخليج براتب 350 ألف جنيه .. التخصصات والشروط

كشفت وزارة العمل في بيان لها، نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل فرص عمل للأطباء متميزة لدى مستوصف طبي بدولة خليجية .

التخصصات المطلوبة

ويُطلب التعاقد مع طبيبين في التخصصات التالية :

-أمراض جلدية



-جراحة تجميل

فرص عمل للأطباء

شروط التقديم على فرص العمل

شروط التقديم وفقاً لوزارة العمل المصرية

- أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المطلوب.



-أن يتراوح السن بين 35 و50 عاما.



-إجادة اللغة العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة.



-القدرة على العمل بدوام كامل مع الالتزام بمدة التعاقد المحددة

طريقة التقديم



على من تنطبق عليه الشروط ويرغب في التقديم، إرسال المستندات التالية عبر رقم الواتساب التالي: 01128467942، في موعد أقصاه الجمعة 19 يوليو 2025

الأوراق المطلوبة :



-السيرة الذاتية (CV) محدثة باللغة الإنجليزية.



-صورة من المؤهلات العلمية والشهادات التخصصية.



-صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.



-صور شخصية حديثة.



-خطاب خبرة أو ما يثبت سنوات العمل السابقة.



-يمكن كتابة "تقديم وظيفة طبيب جلدية / جراحة تجميل" في بداية الرسالة لتسهيل الفرز.

مميزات الوظيفة

-راتب شهري يعادل 350,000 جنيه مصري تقريبًا (يتم صرفه بالعملة المحلية للدولة المضيفة).



-مدة التعاقد سنة واحدة قابلة للتجديد.



-فترة اختبار أولية لمدة 3 أشهر.



-توفير سكن مؤثث، ومواصلات من وإلى مقر العمل.



-تأمين صحي شامل طيلة فترة التعاقد.