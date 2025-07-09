فرص عمل بالآلاف.. مكاسب زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر

أكد الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن زيارة لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر والتي تستغرق يومين, تمثل خطوة هامة لدفع مسيرة التعاون بين البلدين وترسيخ دعائم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما, خاصة أن زيارته لمصر جائت بعد انتهائه من حضور القمة السابعة عشر لتجمع بريكس بحضور ومشاركة رئيس الوزراء المصري بعد أن أصبحت مصر عضوا رسميا بالتجمع .

أوضح غراب, أن مصر هي بوابة إفريقيا وآسيا وموقعها الجيوسياسي متميز جدا يربط بين الممرات التجارية الكبرى واشتمالها على قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فهي تمثل بالنسبة للصين نقطة ارتكاز محورية لمبادرة الحزام والطريق خاصة من خلال منطقة تيدا الصناعية الصينية المقامة في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمثل نموذج ناجح للتكامل الصناعي بين مصر والصين, إضافة إلى تلاقي رؤية مصر 2030 مع أولويات الصين في مجالات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة ومجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتحول الأخضر والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء الصيني لمصر فرصة لتوطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومضاعفة حجم الاستثمارات الصينية في مصر في العديد من المجالات الاقتصادية .

وأضاف غراب, أن الصين خلال السنوات الماضية رسخت موقعها كشريك تجاري واستثماري رئيسي لمصر أهمها توقيع اتفاقية ميادلة الديون ومبادلة والتعاون بالعملات الوطنية وإصدار مصر سندات الباندا في الصين, وقد بدأت بالفعل الشركات الصينية التعامل في مصر باليوان, إضافة لزيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر والذي تجاوز نحو 8 مليار دولار ممثلة في حوالي 2800 شركة تعمل في مصر في العديد من المجالات المختلفة, إضافة لمشاركة الشركات الصينية في المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر كالبنية التحتية والسكك الحديدية والطاقة وتكنولوجيا الفضاء وتصنيع الأمصال وغيرها, وإقامة محطات طاقة كهربائية ومشروعات الطاقة المتجددة والقطار الكهربائية وغيرها من المشروعات الكبرپ, إضافة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين والذي بلغ نحو 17.37 مليار دولار خلال عام 2024 مقارنة بـ 15.78 مليار دولار في عام 2023 .

تابع غراب, أن زيارة رئيس الوزراء الصيني سيكون لها أثر إيجابي كبير على زيادة حجم الوفود السياحية الصينية لمصر خاصة مع تزايد معدل نموه بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية, ومتوقع أن يزيد حجم التبادل التجاري خلال عام 2025 بين البلدين خاصة بعد التعامل بينهما بالعملات الوطنية وتقليل الاعتماد على الدولار, ما يعمل على فتح اسواق جديدة أمام المنتج المصري خاصة مع زيادة التعاون بين القاهرة وبكين لتعزيز مركز مصر الإقليمي للتصنيع والتصدير, موضحا أن التعامل التجاري بين مصر والصين بعملة اليوان ييسر عملية استيراد المواد الخام من الصين ويخفف الضغط على الدولار, مؤكدا أن الزيارة سيشملها توقيع اتفاقيات بين مصر والصين في مجالات التدريب على إدارة التكنولوجيا الحديثة والتي ستوفر استثمارات صينية جديدة في مصر تخلق الآلاف من فرص العمل .