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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات 2025.. كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرا

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

البرامج الجديدة في الجامعات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة هي محل اهتماهم الفترة الحالية، حيث تمثل فرصة حقيقية لاكتساب المهارات والمعرفة التي تجعلهم مستعدين لمواجهة تحديات سوق العمل الحديث، لذلك تواصلنا مع عدد من خبراء التعليم لمعرفة ماهي الكليات الأكثر اقبالا في عام 2025 وماهي الكليات التي لها علاقة كبيرة بسوق العمل.


قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن التوجه المتزايد نحو الكليات الجديدة والمستحدثة ، تعمل الجامعات على توسيع تشكيلة البرامج التكنولوجية المتاحة للطلاب وتطوير شراكات مع القطاع الخاص لتأمين فرص تدريب وتوجيه الطلاب نحو المهارات والمجالات التكنولوجية المطلوبة في سوق العمل.

وأضاف الدكتور مجدي خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن الجامعات تعمل أيضًا على توفير بيئة تعليمية حديثة ومجهزة تجهيزًا جيدًا لدعم تعلم الطلاب، لافتا أن عدد من الجامعات شهدت تحديثًا كبيرًا في البنية التحتية والمختبرات ووسائل التعليم الإلكتروني والتقنيات الحديثة الأخرى لضمان تجربة تعليمية شاملة وممتازة.


وأكد أن اهتمام طلاب الثانوية العامة بالكليات ذات الصلة سوق العمل في العام الماضي 2024 تحولًا واعيًا نحو الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات الحديثة، ومع استمرار التطور التكنولوجي، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل، حيث يبحث الطلاب عن الفرص التعليمية التي تمكنهم من النجاح والازدهار في سوق العمل المتغير والمتنافس.

وأضاف أن كثيرًا من الخبراء في قطاع الأعمال حذروا من أن بعض المهن ستنقرض في السنوات المقبلة ويحل محلها الكمبيوتر أو الروبوت.

وأكد ، أن العالم دائما في تطور والتغير التكنولوجي نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.

وأوضح أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعي، منوها إلى أن أكثر المجالات التي تحتاج إليها سوق العمل هي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي.

كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرا


وأشار إلى أنه يوجد بعض الكليات الضرورية لسوق العمل والأعلى أجرا وهي كالآتي:
_ الهندسة الطبية الحيوية
_ كلية علوم
_ كلية الحاسبات والمعلومات
_ قسم أمن المعلومات بكلية حاسبات ومعلومات
_ الهندسة النووية
_ المجالات الخدمات اللوجستية و الملاحية للسفن
_ كليات الذكاء الاصطناعي
_ كليات الألسن وتعلم اللغات الاجنبية
_البرامج الجديدة في كليات التجارة
_ كليات الطب بأنواعها
 

البرامج الجديدة الجامعات طلاب الثانوية العامة سوق العمل

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