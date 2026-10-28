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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سبب عدم مشاركة محمود صلاح مع الأهلي في المباريات | خاص

محمود صلاح
محمود صلاح
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن أسباب عدم مشاركة محمود صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة الماضية، رغم تواجده ضمن صفوف الفريق.

سبب عدم مشاركة محمود صلاح مع الأهلي في المباريات | خاص

 

وأكد المصدر أن السبب الرئيسي وراء غياب اللاعب عن المشاركة تحت قيادة المغربي الحسين عموتة يرجع إلى وجود وفرة في العناصر المميزة والمنافسة على المشاركة في مركزه، في ظل امتلاك الأهلي عددًا كبيرًا من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية المميزة.

وأوضح أن المنافسة القوية داخل الفريق تجعل الحصول على فرصة للمشاركة أمرًا يحتاج إلى استغلال التدريبات وتقديم مستويات مميزة، في ظل سعي الجهاز الفني لاختيار العناصر الأكثر جاهزية لتنفيذ متطلباته الفنية.

وأشار المصدر إلى أن عدم مشاركة محمود صلاح خلال الفترة الماضية لا تعني خروجه من حسابات الجهاز الفني، مؤكدًا أن فرصته في الظهور بالمباريات المقبلة تظل مرتبطة برؤية المدير الفني واحتياجات الفريق خلال المرحلة القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق مودرن سبورت غداً الخميس في بطولة الدوري الممتاز.

محمود صلاح الأهلي الدوري المصري أخبارالأهلي عموتة

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