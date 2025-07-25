مؤشرات تنسيق معاهد التمريض 2025.. القائمة الكاملة بالدرجات

يبحث طلاب شعبة علمي علوم عن مؤشرات تنسيق معاهد التمريض 2025، خاصة مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، وسط توقعات بتقارب التنسيق مع العام الماضي 2024، وفقا لما أكدته مصادر مسؤولة من وزارة التعليم العالي.

ونستعرض قائمة كاملة بدرجات القبول في معاهد التمريض خلال تنسيق 2024، باعتبارها مؤشرا استرشاديا لتوقع الحد الأدنى لتنسيق معاهد التمريض 2025، بالإضافة إلى قرارات عاجلة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن نظام التنسيق الجديد هذا العام.

مؤشرات تنسيق معاهد التمريض 2025.. الحد الأدنى للقبول العام الماضي (علمي علوم)



المعهد الفني للتمريض بكفر الشيخ: 333 درجة

فني تمريض المنصورة: 329 درجة

فني تمريض طنطا: 328.5 درجة

فني تمريض سوهاج: 326.5 درجة

معهد فني التمريض الزقازيق: 326 درجة

فني تمريض الزقازيق بفاقوس: 325 درجة

فني تمريض المنوفية بشبين الكوم: 324 درجة

معهد فني التمريض الإسكندرية: 322.5 درجة

فني تمريض أسيوط: 321.5 درجة

فني تمريض بنها: 321.5 درجة

معهد فني تمريض جنوب الوادي: 321 درجة

المعهد الفني للتمريض قناة السويس بالإسماعيلية: 318.5 درجة

فني تمريض أورام القاهرة: 318 درجة

فني تمريض القاهرة: 317.5 درجة

فني تمريض أسوان: 317.5 درجة

معهد فني التمريض المنيا: 317 درجة

فني تمريض السويس: 314.5 درجة

فني تمريض الفيوم: 314 درجة

فني تمريض عين شمس: 314 درجة

فني تمريض بني سويف: 313.5 درجة

فني تمريض حلوان: 313 درجة

فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس: 312 درجة

المعهد الفني للتمريض بالدقهلية – شربين: 304 درجات

المعهد الفني للتمريض بالجونة: 299 درجة

تكنولوجي تمريض بني سويف (شعبة الطوارئ وتمريض الأطفال وحديثي الولادة): 285.5 درجة

المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادي النيل: 282.5 درجة

المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا: 272 درجة

قرارات جديدة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن تنسيق 2025

في ضوء التعديلات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم على نظام الثانوية العامة 2025، أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن تطبيق نظام تنسيق جديد يراعي الفروق بين طلاب النظام القديم والجديد، ويتضمن ما يلي:

تخصيص أعداد مستقلة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية بنظاميها (القديم والجديد).

تحديد حد أدنى مستقل للقبول لكل نظام في الكليات والمعاهد الحكومية.

ألا يقل الحد الأدنى للنظام القديم عن متوسط القبول في القطاع ذاته خلال الثلاث سنوات الماضية.

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب النظامين، ومنع التداخل في نسب القبول، بما يضمن العدالة الأكاديمية ويمنح كل فئة الفرصة للتنافس داخل إطار منضبط ومعايير واضحة.

تنسيق معاهد التمريض 2025

موعد إعلان تنسيق معاهد التمريض 2025

من المتوقع أن يعلن تنسيق معاهد التمريض للعام الدراسي 2025 بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى للكليات، أي في النصف الأول من شهر أغسطس، على أن يبدأ التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال المرحلة الثانية مباشرة.