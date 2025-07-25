رسالة تجمع بين الإبداع والعطاء.. سحر أحمد: استخدم الفن لعلاج مرضى التوحد

تحدثت سحر أحمد، مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة وكلية التربية الفنية، عن فن الحلي والجداريات، قائلة: يجب علينا أن نحب ما نعمله، ونشعر بأهمية الفن ودوره في المجتمع.

ولفتت خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنها تدرس في محافظات الصعيد بدون أي مقابل مادي، وذلك بسبب حبها للفن ورغبتها في تعليم الشباب، متابعة: أقدم قطع فنية فريدة ومميزة ولا أعمل على تكرار القطع الفنية.

وأضافت: أقوم برسومات ملح، بالإضافة إلى الرسم على الملابس القديمة وتجديدها وإضافة روح جديدة على كل قطعة.

وأوضحت أنها تعالج مرضى التوحد والدمج وذوي الاحتياجات الخاصة بالفن، متابعة: العلاج بالفن هو نوع من أنواع العلاج النفسي.