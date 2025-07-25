نشرة الفن| صورة جديدة لـ أنغام في المستشفى.. مغني الراب فليكس يتلقى عزاء والدته غدا

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار خلال الساعات الماضية من أبرزها:

بعد تداول سفرها للخارج للعلاج.. صورة جديدة لـ أنغام في المستشفى

شاركت الفنانة أنغام جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع انستجرام وهى تخضع للفحوصات الطبية الدورية

مغني الراب فليكس يتلقى عزاء والدته غدا بمسجد أبو المكارم

أعلن مطرب الراب فليكس موعد ومكان عزاء والدته التى رحلت عن عالمنا اليوم

هيغني لحبيبته.. توليت يكشف تفاصيل ألبومه "نار الهوى"

كشف المطرب المقنع تووليت تفاصيل أحدث ألبوماته الغنائية “نار الهوي” الذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة والذى يحتوى على ٩ أغاني ، ومنهم ديو بمشاركة الفنان أمير عيد

عاوزة أنسف الكلمتين دول | منشور صادم من أميرة فراج بعد انفصالها عن أحمد فهمي

وجهت المطربة أميرة فراج رسالة غامضة مما اثار تساؤلات جمهورها