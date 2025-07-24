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عاوزة أنسف الكلمتين دول | منشور صادم من أميرة فراج بعد انفصالها عن أحمد فهمي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عاوزة أنسف الكلمتين دول | منشور صادم من أميرة فراج بعد انفصالها عن أحمد فهمي

أحمد فهمي وأميرة فراج
أحمد فهمي وأميرة فراج
تقى الجيزاوي

وجهت المطربة أميرة فراج     رسالة غامضة مما اثار تساؤلات جمهورها خاصة انها جاءت  بالتزامن مع خبر انفصالها عن الفنان أحمد فهمي خلال الساعات الماضية.

ونشرت أميرة فراج فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري،  تحدثت فيه خلال لقائها فى احدي البرامج عن معاناة الست التى تصنف أنها جدعة وطيبة القلب طوال الوقت ، قائلة: “الست مش المفروض تبقي جدعة كلمة انتي جدعة وطيبة دي الكلمتين دول بحاول انسفهم من قاموسي لأن الست لما بتتصنف جدعة بيترمي عليها كل حاجة”.

أميرة فراج تعلن انفصالها عن زوجها أحمد فهمي

وأعلنت أميرة فراج خلال الساعات الماضية خبر طلاقها رسميًا من الفنان أحمد فهمي، وذلك بعد ساعات من انتشار الشائعات حول انفصالهما على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال أميرة فراج في تصريح خاص لـET بالعربي، إن الانفصال تم بهدوء وبشكل رسمي.

أحمد فهمي فى رمضان ٢٠٢٥ 

شارك أحمد فهمي  في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "في لحظة" الذي تدور أحداثه حول محاولة فريدة التماسك ومواصلة حياتها بصورة طبيعية بعد وفاة والدها بطريقة غامضة، بينما تسعى لحماية شقيقاتها من مصير مجهول، لكن تنقلب حياتها رأسًا على عقب مع ظهور سيف رجل الأعمال البارز.

تعود بداية قصة الحب بين الفنان أحمد فهمي والمطربة أميرة فراج إلى لقائهما الأول داخل دار الأوبرا المصرية، حين كان عازفا للكمان في الأوركسترا، وكانت أميرة تشارك في الكورال ضمن فرقة المايسترو سليم سحاب. 

كانت لا تزال في السابعة عشرة من عمرها، لكن اللقاء كان كافيًا لتبدأ بينهما علاقة مميزة تطورت تدريجيًا إلى خطوبة دامت أربع سنوات، ثم زواج مبني على التفاهم والمودة.

رُزق الزوجان بابنهما “عمر”، ما دفع أميرة إلى الابتعاد مؤقتًا عن الغناء، خاصة بعد وفاة والدتها، وهو ما شكّل مرحلة حساسة في حياتها. 

رغم ما أثير من شائعات حول منع أحمد لها من الغناء، أكّد كلاهما أن القرار كان نابعًا من رغبة أميرة في التفرغ لعائلتها، مع دعم كامل من زوجها الذي لطالما عبّر عن إعجابه بموهبتها واحترامه لاختياراتها.

ومع استقرار حياتهما العائلية، عادت أميرة فراج إلى الغناء تدريجيًا، وسط تشجيع واضح من أحمد فهمي.

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