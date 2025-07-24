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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مغني الراب فليكس يتلقى عزاء والدته غدا بمسجد أبو المكارم

فليكس
فليكس
تقى الجيزاوي

أعلن مطرب الراب فليكس موعد ومكان عزاء والدته التى رحلت عن عالمنا اليوم.

وكشف فليكس عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، عن موعد ومكان عزاء والدته الذى من المقرر إقامته غدا الجمعة بعد صلاة المغرب بمسجد أبو المكارم.

أعمال المطرب فليكس

وخاض فليكس تجربة التمثيل لأول مرة ضمن احداث مسلسل اولاد الشمس الذى عرض فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥.

مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس، من تأليف مهاب طارق، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندي وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.

ودارت أحداث “ولاد الشمس” في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والدراما، حيث تناول العمل قضايا حياتية من زوايا جديدة تسلط الضوء على العلاقات الإنسانية بشكل مميز.

فليكس مطرب الراب فليكس أعمال فليكس وفاة والدة فليكس مسلسل ولاد الشمس

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