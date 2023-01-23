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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مغني الراب فليكس يعتذر لـ مصطفى كامل.. تفاصيل

فليكس
فليكس

حرص مطرب الراب فليكس، على الحضور إلى نقابة المهن الموسيقية، لتقديم الاعتذار للفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، وذلك بعد استخدام لفظ مسيئ في أحد الفيديوهات مع المطرب الشعبي عنبة.

وأشار أن الغلط لم يكن مقصوداً، وانها لن تكرر مرة اخرى.

يذكر أن طرح الرابر فليكس، وموزع مزيكا الراب رامز نجيب، أغنية جديدة بعنوان “سابق” وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، حيث حصدت تفاعلا كبيرا من الجمهور وعشاق المزيكا، معبرين عن سعادتهم بفكرة الديو.

فليكس ورامز يطرحان أغنية “سابق” ضمن “مزيكة صالونات”

بحضور فنانين ونجوم الرابر| عرض حلقات فليكس ورامز نجيب في مزيكا صالونات 3

وعنوان الأغنية التي قدمها فليكس ورامز، يأتي ضمن “مزيكة صالونات”، “سابق”، وهي من كلمات فليكس، وتوزيع رامز نجيب.

نبذة عن فليكس
ظهر فليكس خارج السرب بشخصية وأداء مثيرين للإهتمام. شاب صغير لا يأبه لشيء، جذب الأنظار إليه بمزيج أصلي من الأداء واللغة الشوارعية، والحس الساخر من جهة أخرى؛ لا يهتم بشكله ولا نقاء صوته وبيتاته، معتمدًا على كليبّات (عصبي وكفاءة) ذات ميزانية منخفضة في وقت يلهث فيه الجميع وراء فيديوهات وإنتاج باذخَين. 

 

فليكس مطرب الراب فليكس مصطفى كامل نقيب الموسيقيين عنبة

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