فليكس ورامز يطرحان أغنية “سابق” ضمن “مزيكة صالونات”

طرح الرابر فليكس، وموزع مزيكا الراب رامز نجيب، أغنية جديدة بعنوان “سابق” وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، حيث حصدت تفاعلا كبيرا من الجمهور وعشاق المزيكا، معبرين عن سعادتهم بفكرة الديو.

وعنوان الأغنية التي قدمها فليكس ورامز، يأتي ضمن “مزيكة صالونات”، “سابق”، وهي من كلمات فليكس، وتوزيع رامز نجيب.



نبذة عن فليكس

ظهر فليكس خارج السرب بشخصية وأداء مثيرين للإهتمام. شاب صغير لا يأبه لشيء، جذب الأنظار إليه بمزيج أصلي من الأداء واللغة الشوارعية، والحس الساخر من جهة أخرى؛ لا يهتم بشكله ولا نقاء صوته وبيتاته، معتمدًا على كليبّات (عصبي وكفاءة) ذات ميزانية منخفضة في وقت يلهث فيه الجميع وراء فيديوهات وإنتاج باذخَين.