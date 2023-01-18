عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فليكس ورامز يطرحان أغنية “سابق” ضمن “مزيكة صالونات”

فليكس
فليكس

طرح الرابر فليكس، وموزع مزيكا الراب رامز نجيب، أغنية جديدة بعنوان “سابق” وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، حيث حصدت تفاعلا كبيرا من الجمهور وعشاق المزيكا، معبرين عن سعادتهم بفكرة الديو.

وعنوان الأغنية التي قدمها فليكس ورامز، يأتي ضمن “مزيكة صالونات”، “سابق”، وهي من كلمات فليكس، وتوزيع رامز نجيب.

 

بحضور فنانين ونجوم الرابر| عرض حلقات فليكس ورامز نجيب في مزيكا صالونات 3


نبذة عن فليكس
ظهر فليكس خارج السرب بشخصية وأداء مثيرين للإهتمام. شاب صغير لا يأبه لشيء، جذب الأنظار إليه بمزيج أصلي من الأداء واللغة الشوارعية، والحس الساخر من جهة أخرى؛ لا يهتم بشكله ولا نقاء صوته وبيتاته، معتمدًا على كليبّات (عصبي وكفاءة) ذات ميزانية منخفضة في وقت يلهث فيه الجميع وراء فيديوهات وإنتاج باذخَين. 

 

فليكس الرابر فليكس مزيكا الراب رامز سابق يوتيوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

معاقبة الأهلي .. تفاصيل شكوى الزمالك بعد مشاركة كهربا أمام سموحة

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| وفاة شاعر غنائي شهير .. تطورات صادمة في أزمة لوسي

في ذكرى ميلاد كريمة مختار .. سر عن مشهد وفاتها في ماما نونا وتفاصيل في الحفيد

چوني ديب يزور مدينة العلا السعودية.. تفاصيل

بكلمات مؤثرة.. الملحن محمود الخيامي ينعي الشاعر ناصر الجيل

ماما نونا.. جوجل يحتفل ذكرى ميلاد كريمة مختار

محمد دياب ينعي الشاعر ناصر الجيل

وفاة الشاعر ناصر الجيل وتشييع الجنازة اليوم

تامر فرج: لوسي ضربت الممثلين أمام الجمهور

ترشيحاتنا

بنت خالتك هتاكل كتير وتحسدك.. ياسمين عز تثير الجدل بأسبابها لإلغاء العزومات

ممكن تكون متعة ولذة|داعية إسلامي يصحح مفهوما خاطئا عن سكرات الموت

رسميا .. مشروع قانون جديد للفحص الطبي قبل الزواج

عيار 24 يسجل 2057 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

الولايات المتحدة في خطر.. قادة أمريكيون يحذرون من غواصات روسية متقدمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة عدد من طلاب الجيزة.. أعراض غير متوقعة للتسمم وطرق العلاج

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية.. العلاقة الزوجية تساهم في الشفاء من مرض النقرس

لن تتوقع.. سبب غريب وراء خلع أصالة حذائها في حفل السعودية

إطلالة مميزة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها بلوك جديد| شاهد

فيديو

الشلن والبريزة.. مصروف زمان بيتباع بالدولار | اعرف الحكاية

مفيش قسط لو وقفت على دماغك | الخلافات تشتغل بين مرتضى منصور وكهربا

تحذير من استخدام المضاد الحيوي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس لشئون الصحة

كرتونة البيض هتبقى بـ50 جنيه في هذه الحالة|الزيني يتحدث عن تراجع الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

اﻟﻤﺰﻳﺪ