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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور فنانين ونجوم الرابر| عرض حلقات فليكس ورامز نجيب في مزيكا صالونات 3

صورة من الحفل
صورة من الحفل

نظم برنامج "ريدبل مزيكا صالونات 3"، حفلًا لعرض حلقاتين لنجوم الرابر فليكس، رامز نجيب، سانتا و ماد بيش"، بـ"كايرو جاز"، وشهد الحفل حضور عدد كبير من عشاق أغاني الرابر، ومتابعي "مزيكا صالونات". 

وتخلل عرض الحلقات، تقديم الأغاني المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة ضمن برنامج "مزيكا صالونات 3"، فضلا عن تقديم بعض الاغاني نجح نجوم الرابر في عالم المزيكا في تقديمها.

ومن المقرر أن تطرح الأغاني التي قدمت في الحفل خلال الأيام المقبلة، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

 ومن ناحية أخرى حرص عدد كبير من الفنانين ومقدمي البرامج على حضور الحفل، ومن أبرزهم اميرة اديب، ابو الانوار، ليل بابا، فليكس، حسين، حازم راغب من برنامج الفاكر فاكر، محلل الكرة عمرو نصوحي، مروان سري". 

نبذة عن فليكس وسانتا

 ظهر فليكس خارج السرب بشخصية وأداء مثيرين للاهتمام. شاب صغير لا يأبه لشيء، جذب الأنظار إليه بمزيج أصلي من الأداء واللغة الشوارعية، والحس الساخر من جهة أخرى؛ معادلة خام. لا يهتم بشكله ولا نقاء صوته وبيتاته، معتمدًا على كليبّات (عصبي وكفاءة) ذات ميزانية منخفضة في وقت يلهث فيه الجميع وراء فيديوهات وإنتاج باذخَين. كان فليكس وقتها أكثر إقناعًا بالنسبة لي، والتصق سطره الأشهر “عصبي عصبي بلاش انا عشان حقل أدبي” بآذان الكثيرين، مداعبًا الدريل من بعيد.

 أما عن سانتا أحمد محمد يوسف٬ بدأ في مشوار الراب عام ٢٠١٥، إشتهر بالفري ستايل باتلز "الارتجال"، أشهر أعماله السامبو أغنية "أولد سكول جديدة، جول، الليلة دي"، واقتصر ظهوره مع راكا ستوديو، وسلايڤر، ورع. وعن انضمامه إلى يونيفرسال العالمية، قال أحمد سانتا:" أعتبر هذه الخطوة مُهمّة جداً في مسيرتي الفنيّة بخاصّة أنها شركة رائدة عالمياً وأنا فخور أن ألبومي الأوّل سيكون ثمرة هذا التعاون بيننا".

 أمّا عن الألبوم، فقال أحمد سانتا:" عنوان "سانتا الجديد" يُجسّد روحيّة الألبوم، فهو مُتنوّع من حيث الطرح ومواضيع الأغنيات ولكن مع الحفاظ على هويّتي الفنيّة التي أرادت إبرازها من خلال هذا الإصدار الكامل".

 وتابع :"كلّ أغنيات هذا الألبوم قريبة إلى قلبي وتعكس شخصيّتي وتُشبهني إلى حدّ كبير، فحتّى الأغنيات الحزينة منه تحمل رسالة وطاقة إيجابيّة لأنّني ألّفتها بحبّ كبير وخلال فترة انتقاليّة حملت تحوّلات كبيرة في حياتي الشخصيّة ولكنّي أعتبر أغنية"ساديو زماني" فيها الكثير من روحي. فكرة "ريد بُل مزيكا صالونات" 

وتدور فكرة "ريد بُل مزيكا صالونات" هو إجماع إثنين أو أكثر من فنان مختلفين في نوع الموسيقى، أو مغني وموزع موسيقي ولمدة 8 ساعات من التحضير والأفكار عشان تكون النتيجة في اخر التجربة نتاج موسيقي متكامل على شكل أغنية.

ريدبل مزيكا صالونات 3 رامز نجيب سانتا و ماد بيش

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