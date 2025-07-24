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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هيغني لحبيبته.. توليت يكشف تفاصيل ألبومه "نار الهوى"

تووليت
تووليت
تقى الجيزاوي

كشف المطرب المقنع تووليت تفاصيل أحدث ألبوماته الغنائية “نار الهوي” الذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة والذى يحتوى على ٩ أغاني ، ومنهم ديو بمشاركة الفنان أمير عيد.

وكشف تووليت تفاصيل الألبوم الجديد والذى يحتوي على ٩ أغاني وهم : “نارين ، حبيبي دا عليه حاجات ، حسيني ، شديني ، عيون الناس ، ضروري ، انتي كريزي ، وحشتيني”.

وكتب تووليت منشور عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام عبر خاصية الإستوري، قائلا: “عارف انى خطى وحش اوي بس اوعدكم الألبوم خطير واحب اهدي رسالة لحبيبتي هغنيلك وهخلي الناس كلها تغنيلك السنادي وحشتيني جدا”. 

وأستكمل تووليت، معلقا؛ “انا شغال على الألبوم دا من شهر ٨ السنة اللى فاتت مش قادر استني انزله وحقيقي وحشتوني جدا ووحشني المقاطع الجديدة اللى بتعملوها دايما حبايبي ووحشوني كل الناس اللى قابلتهم حوالين العالم”.

تووليت يكشف حقيقية اعتزاله الغناء 

وكانت انتشرت العديد من الأخبار خلال الفترة الماضية بإعتزال المطرب المقنع تووليت .

وفى اول رد لتوو ليت على هذه الأنباء ، نشر منشور عبر حسابه  الرسمي على موقع انستجرام عبر خاصية الإستوري،  وكتب معلقا: “اعتزال ايه هو انا لسة بدأت”.

أعمال تووليت 

وفى شهر أكتوبر الماضي، طرح تووليت أحدث أعماله الغنائية بمشاركة ديسكو مصر بعنوان “فى عينيه” .

ونشر تووليت بوستر الأغنية من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عبر خاصية الدستوري ، وكتب، معلقا: “أغنية جديدة قريب جدا مع ملوك الديسكو”.

أغاني تووليت

وكانت بداية مطرب الراب تووليت فى عام 2023، من خلال ألبوم «مجهول» الذي قدّم خلاله 5 أغنيات، وفي 2024 قدم ألبوم «طيش شباب» الذي يضم 10 أغنيات.

وازدادت شكوك الجمهور خلال الفترة الماضية وبدأ للكثير بالتخمين حول شخصيته الحقيقية، إذ يعتقد البعض أنه قد يكون مغني الراب الشهير ليجي سي، استنادًا إلى سطر في أغنية Bulletproof من ألبوم “بلاسيبو”.

وعلى الجانب الآخر، شك أيضا الكثير في مغني الراب خفاجي، وذلك بسبب أوجه التشابه بين صوتيهما

تووليت أغاني تووليت أعمال تووليت ألبوم تووليت أمير عيد

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هيغني لحبيبته.. توليت يكشف تفاصيل ألبومه "نار الهوى"

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