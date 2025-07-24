بعد تداول سفرها للخارج للعلاج.. صورة جديدة لـ أنغام في المستشفى

شاركت الفنانة أنغام جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع انستجرام وهى تخضع للفحوصات الطبية الدورية بأحد المستشفيات فى ألمانيا للاطمئنان على صحة البنكرياس كما كشف بيان المكتب الإعلامي الخاص بها خلال الأيام الماضية.

حقيقة إصابة أنغام بمرض السرطان

وتصدرت الفنانة أنغام تريند السوشيال ميديا و مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب الأنباء المتداولة حول إصابتها بمرض سرطان الثدي وسفرها للخارج لتلقي العلاج.

وفي رد حاسم، نفى المكتب الإعلامي لأنغام في بيان رسمي كل ما تم تداوله، مؤكدًا أن النجمة المصرية تتمتع بصحة جيدة، ولم تُشخّص بأي نوع من الأورام. وأوضح البيان أن أنغام أجرت مؤخرًا فحوصات طبية دورية للاطمئنان على صحة البنكرياس، ضمن إجراءات متابعة منتظمة تقوم بها للاهتمام بصحتها.

وأضاف المكتب أن أنغام تستعد بالفعل للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لإجراء مزيد من الفحوص الروتينية، لكنها ما زالت موجودة في مصر ولم تغادر البلاد مؤخرًا، كما تردّد في بعض المنصات الإعلامية.

احدث حفلات أنغام

أحيت الفنانة أنغام مساء الثلاثاء الماضي احدث حفلاتها فى المتحف المصري بحضور كامل العدد ، ويعتبر هو الظهور الأول لها بعد إشاعة إصابتها بمرض سرطان الثدي.

وتألقت أنغام فى الحفل بباقة من اغانيها المميزة وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير

وكانت أنغام قد شاركت قبل أيام في افتتاح الدورة الثالثة من "مهرجان العلمين الجديدة"، ولفتت الأنظار بإطلالة أنيقة وحضور لافت، وهو ما يدحض كل ما قيل عن تدهور حالتها الصحية.