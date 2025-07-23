قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«مصائد الموت» .. غزة تعاني انقطاعاً تاماً من دخول المساعدات منذ 139 يومًا |فيديو
«همس» الخامسة على الجمهورية علمي علوم: كرم الله حاوطنا بعد وفاة والدي |شاهد
أحمد حسن دروجبا: شخصية الأهلي تجعله لا يتأثر بغياب أي لاعب |فيديو
85.1 % سياسة واقتصاد 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025
مدرب خيتافي: حزين لعدم التعاقد مع إبراهيم عادل.. واتمنى أن تتاح فرصة جديدة لضمه
عصير مُنعش للصيف.. الليمون بالحليب المشروب الرسمي على الشواطئ
حكم إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول السنة.. دار الإفتاء تجيب
مصرع شخصين وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا
إضراب بعض أبناء الجالية العربية في قبرص عن الطعام احتجاجًا على إبادة غزة|صور
«مريم» الثانية على الجمهورية علمي علوم : هديتي عربية .. وأحلم أن أكون طبيبة
أول ظهور لأنغام بالمتحف المصري الكبير عقب شائعة مرضها بالسرطان |شاهد
«الوداد» يطلب شرطًا ماليًا غريبًا.. والأهلي يجمّد مفاوضات رضا سليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أول ظهور لأنغام بالمتحف المصري الكبير عقب شائعة مرضها بالسرطان |شاهد

انغام
انغام
تقى الجيزاوي

أحيت الفنانة أنغام مساء أمس الثلاثاء احدث حفلاتها فى المتحف المصري بحضور كامل العدد ، ويعتبر هو الظهور الأول لها بعد إشاعة إصابتها بمرض سرطان الثدي. 

وتألقت أنغام فى الحفل بباقة من اغانيها المميزة وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير. 

وكانت تصدرت الفنانة أنغام تريند السوشيال ميديا و مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب الأنباء المتداولة حول إصابتها بمرض سرطان الثدي وسفرها للخارج لتلقي العلاج.

المكتب الإعلامي يكشف الحقيقة حول حالتها الصحية

وفي رد حاسم، نفى المكتب الإعلامي لأنغام في بيان رسمي كل ما تم تداوله، مؤكدًا أن النجمة المصرية تتمتع بصحة جيدة، ولم تُشخّص بأي نوع من الأورام. وأوضح البيان أن أنغام أجرت مؤخرًا فحوصات طبية دورية للاطمئنان على صحة البنكرياس، ضمن إجراءات متابعة منتظمة تقوم بها للاهتمام بصحتها.

وأضاف المكتب أن أنغام تستعد بالفعل للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لإجراء مزيد من الفحوص الروتينية، لكنها ما زالت موجودة في مصر ولم تغادر البلاد مؤخرًا، كما تردّد في بعض المنصات الإعلامية.

وكانت أنغام قد شاركت قبل أيام في افتتاح الدورة الثالثة من "مهرجان العلمين الجديدة"، ولفتت الأنظار بإطلالة أنيقة وحضور لافت، وهو ما يدحض كل ما قيل عن تدهور حالتها الصحية

أنغام حفلات أنغام حفل انغام بالمتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد قليل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

الآن .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 | درجاتك عندنا

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025.. بعد قليل

موقع تنسيق الجامعات 2025

93.17% للطب.. والهندسة 88.65%.. مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 بالأرقام

أوائل الثانوية العامة 2025

محدش جاب 100%| إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 في بيان عاجل بعد قليل

تنسيق الجامعات

مؤشرات هندسة وأسنان ومفأجاة لكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي تُحيي ذكرى وفاة والدتها بـ عُمرة لها |شاهد

أحمد سعد

أحمد سعد يطلق بوستر أحدث أغانيه «شفتشي»

درة

بالجمبسوت.. درة تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

بالصور

عصير مُنعش للصيف.. الليمون بالحليب المشروب الرسمي على الشواطئ

لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟
لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟
لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟

أول ظهور لأنغام بالمتحف المصري الكبير عقب شائعة مرضها بالسرطان |شاهد

انغام
انغام
انغام

احذر .. في هذه الحالة لن تنفع الأدوية والمشروبات في علاج الحموضة| إليك الحل

الحموضة
الحموضة
الحموضة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشيكولاتة.. حقائق مثبتة بالأبحاث العلمية

الشيكولاتة
الشيكولاتة
الشيكولاتة

فيديو

السيارة

قرار من النيابة بشأن سائق نقل يخفي لوحات سيارته للتهرب من المخالفات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

اعرف نتيجتك.. وزير التعليم يعتمدها الآن | تفاصيل مهمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش جاب 100%؜ .. إعلان أوائل الثانوية العامة بعد قليل

جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك: 33 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية غير المشروعة في عام واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

المزيد