أول ظهور لأنغام بالمتحف المصري الكبير عقب شائعة مرضها بالسرطان |شاهد

أحيت الفنانة أنغام مساء أمس الثلاثاء احدث حفلاتها فى المتحف المصري بحضور كامل العدد ، ويعتبر هو الظهور الأول لها بعد إشاعة إصابتها بمرض سرطان الثدي.

وتألقت أنغام فى الحفل بباقة من اغانيها المميزة وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكانت تصدرت الفنانة أنغام تريند السوشيال ميديا و مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب الأنباء المتداولة حول إصابتها بمرض سرطان الثدي وسفرها للخارج لتلقي العلاج.

المكتب الإعلامي يكشف الحقيقة حول حالتها الصحية

وفي رد حاسم، نفى المكتب الإعلامي لأنغام في بيان رسمي كل ما تم تداوله، مؤكدًا أن النجمة المصرية تتمتع بصحة جيدة، ولم تُشخّص بأي نوع من الأورام. وأوضح البيان أن أنغام أجرت مؤخرًا فحوصات طبية دورية للاطمئنان على صحة البنكرياس، ضمن إجراءات متابعة منتظمة تقوم بها للاهتمام بصحتها.

وأضاف المكتب أن أنغام تستعد بالفعل للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لإجراء مزيد من الفحوص الروتينية، لكنها ما زالت موجودة في مصر ولم تغادر البلاد مؤخرًا، كما تردّد في بعض المنصات الإعلامية.

وكانت أنغام قد شاركت قبل أيام في افتتاح الدورة الثالثة من "مهرجان العلمين الجديدة"، ولفتت الأنظار بإطلالة أنيقة وحضور لافت، وهو ما يدحض كل ما قيل عن تدهور حالتها الصحية