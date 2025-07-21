أنغام حديث الساعة.. شائعة مرض تثير القلق.. وأناقة لافتة بحفلاتها في الوطن العربي

تصدرت الفنانة أنغام مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر وعدد من الدول العربية خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول شائعات تزعم إصابتها بسرطان الثدي، ما أثار حالة واسعة من القلق بين جمهورها ومحبيها.

المكتب الإعلامي يكشف الحقيقة حول حالتها الصحية

وفي رد حاسم، نفى المكتب الإعلامي لأنغام في بيان رسمي كل ما تم تداوله، مؤكدًا أن النجمة المصرية تتمتع بصحة جيدة، ولم تُشخّص بأي نوع من الأورام. وأوضح البيان أن أنغام أجرت مؤخرًا فحوصات طبية دورية للاطمئنان على صحة البنكرياس، ضمن إجراءات متابعة منتظمة تقوم بها للاهتمام بصحتها.

وأضاف المكتب أن أنغام تستعد بالفعل للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لإجراء مزيد من الفحوص الروتينية، لكنها ما زالت موجودة في مصر ولم تغادر البلاد مؤخرًا، كما تردّد في بعض المنصات الإعلامية.

وكانت أنغام قد شاركت قبل أيام في افتتاح الدورة الثالثة من "مهرجان العلمين الجديدة"، ولفتت الأنظار بإطلالة أنيقة وحضور لافت، وهو ما يدحض كل ما قيل عن تدهور حالتها الصحية.

اطلالات انغام تتصدر التريند بعد خبر مرضها

وتصدر اسم انغام التريند، وبدأ انتشار اخبارها لتجمع بين القلق على حالتها الصحية والإعجاب الدائم بحضورها الراقي وأناقتها الهادئة التي باتت تُعرف بها في السنوات الأخيرة.

أناقة تسرق الأنظار دائمًا

أنغام تعرف بذوقها الرفيع في اختيار أزيائها، خصوصًا في حفلاتها ومشاركاتها الرسمية. فقد خطفت الأنظار مؤخرًا بعدة إطلالات مميزة أبرزها.



فستان أسود كلاسيكي مزين بالتطريز الفضي من توقيع مصمم عربي شهير، ارتدته خلال حفلها في مهرجان الموسيقى العربية، نال إعجاب الجمهور والنقاد.

إطلالة ناعمة باللون الأبيض السكري تميزت بالبساطة والرقي، ارتدتها خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات ط، وبدت فيها بكامل أناقتها رغم خسارتها الملحوظة للوزن.

كما ظهرت بفستان طويل باللون الزهري الباستيلي في إحدى جلسات التصوير التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلّق الجمهور بأنها بدت متألقة رغم علامات التعب التي ظهرت على ملامحها.

صور انغام