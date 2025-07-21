قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن
هيئة الدواء تحذر من هذه الأصناف.. والنقابة: عيادات غير مرخصة تبيعها بشكل غير قانوني
مدرب منتخب الشباب: حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الأساسي الفترة المقبلة
الكرملين: لا نستبعد عقد لقاء بين بوتين وترامب في بكين خلال سبتمبر
تقنين أراضي وضع اليد 2025.. تعرف على الشروط والرسوم المطلوبة بعد موافقة البرلمان
الأمم المتحدة: يجب العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الأهلي ينعى شقيق المهندس طارق قنديل عضو مجلس الإدارة
التحري عن سحل ممرضة وتمزيق ملابسها بمستشفى البدرشين المركزي
رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف
كريم رمزي: حمزة عبد الكريم مفاجأة ريبيرو في الموسم الجديد
لخريجي الجامعات.. تعرف على التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة بالعام الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أنغام حديث الساعة.. شائعة مرض تثير القلق.. وأناقة لافتة بحفلاتها في الوطن العربي

انغام
انغام
ريهام قدري

تصدرت الفنانة أنغام مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر وعدد من الدول العربية خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول شائعات تزعم إصابتها بسرطان الثدي، ما أثار حالة واسعة من القلق بين جمهورها ومحبيها.

المكتب الإعلامي يكشف الحقيقة حول حالتها الصحية

وفي رد حاسم، نفى المكتب الإعلامي لأنغام في بيان رسمي كل ما تم تداوله، مؤكدًا أن النجمة المصرية تتمتع بصحة جيدة، ولم تُشخّص بأي نوع من الأورام. وأوضح البيان أن أنغام أجرت مؤخرًا فحوصات طبية دورية للاطمئنان على صحة البنكرياس، ضمن إجراءات متابعة منتظمة تقوم بها للاهتمام بصحتها.

وأضاف المكتب أن أنغام تستعد بالفعل للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لإجراء مزيد من الفحوص الروتينية، لكنها ما زالت موجودة في مصر ولم تغادر البلاد مؤخرًا، كما تردّد في بعض المنصات الإعلامية.

وكانت أنغام قد شاركت قبل أيام في افتتاح الدورة الثالثة من "مهرجان العلمين الجديدة"، ولفتت الأنظار بإطلالة أنيقة وحضور لافت، وهو ما يدحض كل ما قيل عن تدهور حالتها الصحية.

اطلالات انغام تتصدر التريند بعد خبر مرضها 

وتصدر اسم انغام التريند، وبدأ انتشار اخبارها لتجمع بين القلق على حالتها الصحية والإعجاب الدائم بحضورها الراقي وأناقتها الهادئة التي باتت تُعرف بها في السنوات الأخيرة.

أناقة تسرق الأنظار دائمًا

أنغام تعرف بذوقها الرفيع في اختيار أزيائها، خصوصًا في حفلاتها ومشاركاتها الرسمية. فقد خطفت الأنظار مؤخرًا بعدة إطلالات مميزة أبرزها.


فستان أسود كلاسيكي مزين بالتطريز الفضي من توقيع مصمم عربي شهير، ارتدته خلال حفلها في مهرجان الموسيقى العربية، نال إعجاب الجمهور والنقاد.

إطلالة ناعمة باللون الأبيض السكري تميزت بالبساطة والرقي، ارتدتها خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات ط، وبدت فيها بكامل أناقتها رغم خسارتها الملحوظة للوزن.

كما ظهرت بفستان طويل باللون الزهري الباستيلي في إحدى جلسات التصوير التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلّق الجمهور بأنها بدت متألقة رغم علامات التعب التي ظهرت على ملامحها.

صور انغام 

 

انغام مرض انغام اصابة انغام بالبنكرياس البنكرياس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

صورة أرشيفية

محامي المتهم في قضية الطفل ياسين: طلبنا عرضه على طبيب ذكورة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

عقب تكليفه بالمنصب.. رئيس أكاديمية الأزهر يستهل مهامه بزيارة تفقدية لمتابعة البرامج التدريبية

عقب تكليفه بالمنصب.. رئيس أكاديمية الأزهر: الارتقاء بالدور العلمي والتدريبي.. صور

جانب من اللقاء

وزير الأوقاف يبحث مع رئيس المجلس الوطني للتدريب سبل دعم تأهيل الأئمة

أفضل طريقة لطرد الشيطان من المنزل

أفضل طريقة لطرد الشيطان من المنزل .. لوعندك توتر في البيت إلزم هذه الأذكار

بالصور

أنغام ترد بطريقتها على شائعة المرض.. تعرف على أهمية فحص البنكرياس بشكل دوري

انغام
انغام
انغام

داليا البحيرى وزوجها يثيران الجدل في الطائرة

داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة
داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة
داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة

بحيلة غريبة.. سيارة فولكس فاجن الكهربائية تفقد مدى البطارية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد