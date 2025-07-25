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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة| إشادة بقاهرة الأمية.. أعمال فنية بواجهات العمارات.. ومشروع لتطوير طريق السادات

قاهرة الأمية
قاهرة الأمية
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 24/7/2025 أحداثا متنوعة .

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بـ فاطمة على محمد 76 عاماً، والتى نجحت بإصرار وعزيمة فى قهر الأمية ، وتحقيق حلمها بأن تقرأ وتكتب، لتكون نموذج مشرف نفتخر ونعتز به فى تحدى الصعاب، وتكون قدوة حسنة لأبنائنا من الشباب فى بذل قصارى الجهد لتحويل أحلامهم إلى واقع ملموس .

وأكد محافظ أسوان، أنه تقديراً من المحافظة سيتم تكريم السيدة فاطمة على ، لأنها تستحق أن نقدم لها لمسة وفاء عرفاناً بمسيرتها الناجحة فى تربية أولادها ، وحرصها بجد وإجتهاد بأن تتعلم ، وأن تجتاز إمتحان محو الأمية رغم تقدمها فى العمر.

https://www.elbalad.news/6644604

إستقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ومدير إدارة متابعة التعاقدات العامة ثروت زرد .

يأتى هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دفع لجان مرور للمراجعة على الطبيعة ، وتقديم أوجه الدعم والمعاونة لدفع دورة وعجلة التقنين ، وتحقيق العوائد الإيجابية منها التى تصب فى صالح المواطنين ، ووفقاً للتنسيق المتواصل بين الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

https://www.elbalad.news/6644514

جهود متنوعة

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره للفنانين التشكيليين مها جميل وعلى عبد الفتاح لما يقومان به من أعمال جمالية بتنفيذ لوحات فنية تجسد الطابع الأسوانى الأصيل ، وتعكس مدى الإصرار والعزيمة والتحدى لديهم لإخراج هذا الأعمال المتميزة .

وليكونوا بذلك نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها ، وهو ما يتم تنفيذه بالمشروع الفنى " أرض من ذهب " ، ليتكامل مع مشروع التطوير والتوسعة الجارى تنفيذه بهذا الطريق الحيوى والهام .

https://www.elbalad.news/6644458

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تفقده للأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 8 كم ، والذى يأتى تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى كهدية لأهالى أسوان والأفواج السياحية الزائرة لعروس المشاتى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة.


https://www.elbalad.news/6644451

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