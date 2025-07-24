فنانون تشكيليون بأسوان يجملون واجهات عمارات سكنية.. شاهد

محافظة أسوان تمتلك العديد من الشباب والفتيات أصحاب المواهب الفنية والإبداعات الإبتكارية .

وفى هذا الصدد يقوم الفنانين التشكيليين مها جميل وعلى عبد الفتاح بتنفيذ المشروع الفنى " أرض من ذهب " على واجهات 4 عمارات سكنية بطريق السادات بإرتفاع يصل لنحو 20 متراً .

وقد قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره للفنانين التشكيليين مها جميل وعلى عبد الفتاح لما يقومان به من أعمال جمالية بتنفيذ لوحات فنية تجسد الطابع الأسوانى الأصيل ، وتعكس مدى الإصرار والعزيمة والتحدى لديهم لإخراج هذا الأعمال المتميزة .

وليكونوا بذلك نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها ، وهو ما يتم تنفيذه بالمشروع الفنى " أرض من ذهب " ، ليتكامل مع مشروع التطوير والتوسعة الجارى تنفيذه بهذا الطريق الحيوى والهام .

المشروع الفنى

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر من كافة الجهات المختصة مع الفنانين بتوفير وتسخير الإمكانيات للتيسير عليهم ، لتصبح أعمالهم براندات خاصة بعروس المشاتى وإضافة هامة وواجهة مشرفة أمام ضيوف وزائرى من السائحين ، وأيضاً المصريين ، فضلاً عن أبناء هذه المحافظة العريقة.

وخلال تفقده للأعمال الفنية برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات التنفيذية .

حرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع لشرح تفصيلى عن المشروع الفنى من مها جميل وعلى عبد الفتاح ، واللذان أوضحوا بأن مشروع " أرض من ذهب " يبرز طبيعة أسوان السياحية والتراثية والإقتصادية أمام ضيوفها وأهلها يضم 4 جداريات .

ولفتوا إلى أن الجدارية الأولى تتحدث عن فكرة "حارس التاريخ ، وأن الجدارية الثانية تشير إلى الحرف ومشروعات الصناعات اليدوية ، والجدارية الثالثة تشير إلى العمال الذين جدوا واجتهدوا فى بناء السد العالى ، فيما سترمز الجدارية الرابعة التى سيتم تنفيذها إلى طفلة صغيرة وبجوارها طبيعة أسوان الساحرة من نيل وجبال ومراكب وأراضى خضراء .