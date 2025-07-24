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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة.. إزالة للتعديات وجهود للوقاية من الحرائق وتعريف بالمشروعات الصغيرة

جهود متنوعة
جهود متنوعة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق:  23/72025 احداث متنوعة. 

فقد شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإنتهاء من كافة الحالات المخالفة والتى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وخاصة المستحدثة منها ، بحيث يتم التعامل السريع معها ، وإزالتها فى المهد ، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم المادى والفنى اللازم للإنتهاء من التعامل مع كافة المخالفات المرصودة بإجمالى 67 ألف و 222 نقطة .

وخلال الإجتماع أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن أى تعدى على أراضى الدولة البناء والزراعية سيتم إزالتها على الفور والتعامل معها بكل حسم ، وعدم السماح على الإطلاق بأى تخاذل فى التفاعل السريع مع أى حالات مخالفة يتم رصدها عبر المنظومة .

https://www.elbalad.news/6643417

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الوحدات المحلية بتكثيف حملات التوعية وتعريف المواطنين ، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المزايا والخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأصحاب المشروعات التي ترغب في الحصول على رخصه النشاط للمشروعات الحديثه ومشروعات توفيق الأوضاع فى ظل القانون 152 لسنه 2020.

https://www.elbalad.news/6643407

جهود متنوعة 

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة تطبيق الإجراءات الخاصة بالوقاية من الحرائق ، والتى بادرت المحافظة بتنفيذها منذ وقت سابق من خلال مراجعة منظومة الإطفاء الذاتى والإنذار داخل مختلف الجهات لتحقيق الجاهزية الكاملة لها للتعامل مع أى أحداث طارئة وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والعاملين داخل المنشآت والمصالح المختلفة .

https://www.elbalad.news/6643403

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بسرعة حصر حالات المخالفات وطلبات التقنين بكل وحدة محلية وإرسال خطابات وإنذارات لهم لسرعة إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع وسداد المستحقات المالية المحددة ، على أن يتم بعدها قطع مختلف خدمات المرافق عن الحالات المخالفة فى حالة عدم الجدية والإلتزام .

جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

https://www.elbalad.news/6643402

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