محافظ أسوان يوجه بتكثيف الجهود لتحقيق أعلى نسب بملف التقنين

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بسرعة حصر حالات المخالفات وطلبات التقنين بكل وحدة محلية وإرسال خطابات وإنذارات لهم لسرعة إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع وسداد المستحقات المالية المحددة ، على أن يتم بعدها قطع مختلف خدمات المرافق عن الحالات المخالفة فى حالة عدم الجدية والإلتزام .

جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية تكثيف الجهود وتكاتف كافة الجهات المعنية لتحقيق نسب نجاح أعلى ومتقدمة لنهو إجراءات التقنين بمختلف أنحاء المحافظة ، مناشداً أصحاب الطلبات بضرروة إستثمار هذه الفرصة للإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن ، وعدم التباطئ فى تنفيذ ذلك من أجل الإستفادة بالتيسيرات المتنوعة التى يتم تقديمها لهم ، وعدم القيام بسحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد ، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة .

طلبات التقنين

ويأتى ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بمعدلات نهو ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، ووفقاً لمتابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لهذا الملف الحيوى .

فيما شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة تطبيق الإجراءات الخاصة بالوقاية من الحرائق ، والتى بادرت المحافظة بتنفيذها منذ وقت سابق من خلال مراجعة منظومة الإطفاء الذاتى والإنذار داخل مختلف الجهات لتحقيق الجاهزية الكاملة لها للتعامل مع أى أحداث طارئة وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والعاملين داخل المنشآت والمصالح المختلفة .

وأكد المحافظ على أن هذا الأمر يمثل ضرورة عظمى ، وخاصة أنه يحظى بإهتمام كبير من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى حيث سيتم صدور كتاب دورى فى هذا الشأن .