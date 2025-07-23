أخبار أسوان: تسهيلات لعودة السودانيين لبلادهم.. وإنجاز بملف التصالح.. وتعاون مع «الاستشعار عن بُعد»

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة.. كان أبرزها ..

توجيهات هامة من محافظ أسوان لمسئولى المحليات والأجهزة التنفيذية



أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديريات الخدمات والمحليات بضرورة تدقيق البيانات الخاصة بالتعامل مع الملفات المختلفة لعرضها بمصداقية وشفافية كاملة دون أى مغالطات أو أخطاء حتى يتسنى إتخاذ الإجراء والقرار الصحيح نحوها أو رفعها للمستوى الأعلى لسرعة التنفيذ .

محافظ أسوان: صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالمحليات حالة زيادة الإيرادات



قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صرف مكافأة تشجيعية بنسبة 10 % للعاملين بالوحدات المحلية فى حالة تحقيق معدلات عالية فى نسب التحصيل ، وطبقاً لحجم الإيرادات .

وذلك فى ضوء الجهود المكثفة التى تبذلها المحافظة وفقاً للنهج الجديد الذى يرتكز على تعظيم الإيرادات والموارد الذاتية.

جهود متنوعة

محافظ أسوان: تقديم التسهيلات للإخوة السودانيين لعودتهم لوطنهم.. شاهد



تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تقديم التسهيلات للأخوة الأشقاء السودانيين أثناء وصولهم الساعة الواحدة صباحاً إلى محطة ميناء السد العالى شرق عبر رحلة القطار التى كانت تقلهم بإجمالى 940 مواطنًا من محطة السكك الحديدية بالقاهرة .

وأكد المحافظ بأنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والذى لا يألوا جهداً فى تسخير كافة الإمكانيات لتقديم التيسيرات المختلفة لأهلنا من دولة السودان الشقيقة .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن هذا ما تم تنفيذه من خلال توفير نحو 18 أتوبيسًا لنقل الأخوة السودانيين الراغبين طواعية فى العودة لبلادهم.

محافظ أسوان: إنجاز العمل بملف التصالح فى مخالفات البناء بنسبة وصلت لـ96,87%



أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإستمرار بنفس مستويات الأداء لضمان الاستمرار فى تحقيق تقدم ملموس فى ملف التصالح حيث تم البت فى 28 ألف و771 طلب بنسبة 96,87% من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 29 ألف و700 طلب.

محافظ أسوان: صرف العلاج للحالات المرضية بمركز طب أسرة صحة أول



أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأعباء ومشقة التنقل على المنتفعين المترددين على مركز طب أسرة صحة أول، الذين يصل عددهم لنحو 112 ألف مواطن .

نائب محافظ أسوان يشارك بحفل توزيع المساعدات المالية للأسر الأكثر احتياجًا



كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بحضور حفل جمعية الأورمان لتوزيع حزمة من المساعدات المالية والمادية لعدد 650 أسرة من الأرامل والأيتام والمرضى وحالات ذوى الإعاقة من مختلف المدن والمراكز بإجمالى 4 ملايين و469 ألف جنيه .

محافظ أسوان يشارك فى اجتماع الهيئة القومية للإستشعار عن بعد



شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى الاجتماع التنسيقى مع الهيئة القومية للإستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وذلك عبر الفيديوكونفرانس، بحضور الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، بالإضافة إلى وليد البلبوشى مدير مركز نظم المعلومات ، فضلاً عن المسئولين بالمحافظة والهيئة .