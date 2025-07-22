محافظ أسوان يشارك فى اجتماع الهيئة القومية للإستشعار عن بعد

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى الاجتماع التنسيقى مع الهيئة القومية للإستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وذلك عبر الفيديوكونفرانس، بحضور الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، بالإضافة إلى وليد البلبوشى مدير مركز نظم المعلومات ، فضلاً عن المسئولين بالمحافظة والهيئة .

يأتي ذلك فى ظل بروتوكول التعاون بين المحافظة والهيئة لتنفيذ مشروعات بحثية فى التكنولوجيا الحديثة للهيئة ونظم المعلومات الجغرافية .

وأعرب الدكتور إسماعيل كمال عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة القومية للإستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لدعم جهود المحافظة فى إحداث طفرة تنموية ومجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ على أهمية الدراسات التى تقوم بها الهيئة القومية للإستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ، وتفعيل آليات التنسيق المشترك وتضافر الجهود للوصول إلى النتائج المرجوة والاستثمار الأمثل لما تمتلكه عاصمة الاقتصاد الإفريقى وتزخر به من المقومات الطبيعية والبشرية ، وتنوع للمنتج والأنماط السياحية ، فضلاً عن المزايا النسبية الهائلة وفقاً لموقعها الجغرافى بإعتبارها تمثل الباب الملكى على الأسواق الأفريقية .

الإستشعار عن بعد

وتناول الاجتماع استعراض مجالات تطبيقات التخطيط العمرانى من خلال رصد التوسع العمرانى غير المخطط، ودعم مشروعات البنية التحتية من شبكات المرافق والطرق والكبارى، وأيضاً إدارة الموارد الطبيعية من مراقبة الزراعات الشاطئية على طول مجرى نهر النيل بنطاق المحافظة، ورصد التعديات على حرم النهر، وكذا رصد وتحليل مصادر المياه الجوفية، ومكافحة التصحر ودراسة تغير درجات الحرارة والتغيرات المناخية.

كما تطرق إلى امكانية الحد من الكوارث بإنشاء أنظمة إنذار مبكر للسيول والإنزلاقات الصخرية ، ودراسة الأماكن الخطرة المتأثرة بالملوثات البيئية ، فضلاً عن دعم السياحة والآثار وذلك بإنشاء خرائط تفاعلية للمواقع الأثرية بإستخدام تقنيات الـ 3D ، وتطوير نظم إدارة الزحام فى المناطق السياحية .

وتناول الاجتماع استعراض المشروعات المستهدفة ، التى تتمثل فى برامج تدريبية لموظفى المحافظة خاصة بنظم المعلومات الجغرافية ( GIS ) ، وتحليل صور الأقمار الصناعية لرصد المتغيرات المناخية، وإستخدام الذكاء الإصطناعى فى إدارة الموارد المائية ، علاوة على مشروعات بحثية مشتركة تتمثل فى تطوير نموذج تنبؤ بفيضان النيل بإستخدام بيانات الأقمار الصناعية ، وإنشاء نظام جيومكانى لإدارة النفايات الصلبة ، ورصد التعديات على الأراضى الزراعية عبر التحليل الآلى للصور المتنوعة.