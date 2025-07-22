محافظ أسوان: تقديم التسهيلات للإخوة السودانيين لعودتهم لوطنهم.. شاهد

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تقديم التسهيلات للأخوة الأشقاء السودانيين أثناء وصولهم الساعة الواحدة صباحاً إلى محطة ميناء السد العالى شرق عبر رحلة القطار التى كانت تقلهم بإجمالى 940 مواطن من محطة السكك الحديدية بالقاهرة .

وأكد المحافظ بأنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والذى لا يألوا جهداً فى تسخير كافة الإمكانيات لتقديم التيسيرات المختلفة لأهلنا من دولة السودان الشقيقة .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن هذا ما تم تنفيذه من خلال توفير نحو 18 أتوبيس لنقل الأخوة السودانيين الراغبين طواعية فى العودة لبلادهم عقب وصولهم لمحطة السد العالى التى قاموا بمغادرتها الساعة الثالثة صباحاً ، ليصلوا إلى مدينة أبو سمبل السياحية الساعة السابعة صباحاً ، وتم إنهاء إجراءات عبورهم وعودتهم إلى بلادهم عبر ميناء قسطل البرى على الفور .

الأشقاء السودانيون

وأشار إلى أنه كانت توجد تنسيقات مسبقة مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، واللواء محمد غزال رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وأيضاً اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان لإتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحقيق التكامل بين كافة الأطراف من أجل تأمين وصول المجموعات الوافدة من السودانيين عبر رحلات القطارات من القاهرة إلى أسوان لعودتهم إلى وطنهم مرة أخرى .

هذا وفى ضوء الجهود المكثفة التى تبذلها المحافظة وفقاً للنهج الجديد الذى يرتكز على تعظيم الإيرادات والموارد الذاتية .

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صرف مكافأة تشجيعية بنسبة 10 % للعاملين بالوحدات المحلية فى حالة تحقيق معدلات عالية فى نسب التحصيل ، وطبقاً لحجم الإيرادات ، وسيتم إيفاد لجان للمرور والمتابعة ، على أن يتوازى مع ذلك تنشيط أسلوب العمل بإدارة الإستثمار لجذب وإقامة المشروعات الهادفة لتعظيم الإيرادات والموارد الخاصة بالمحافظة .