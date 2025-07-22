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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توجيهات هامة من محافظ أسوان لمسئولى المحليات والأجهزة التنفيذية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديريات الخدمات والمحليات بضرورة تدقيق البيانات الخاصة بالتعامل مع الملفات المختلفة لعرضها بمصداقية وشفافية كاملة دون أى مغالطات أو أخطاء حتى يتسنى إتخاذ الإجراء والقرار الصحيح نحوها أو رفعها للمستوى الأعلى لسرعة التنفيذ .

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لجلسة المجلس التنفيذى .

وشدد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة تجاه أى مسئول يخالف ذلك تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب ، لأن الهدف الأسمى لدينا هو تحقيق مصلحة المواطن ، وفى نفس السياق يتم إيقاف التعامل مع قطع الأراضى الفضاء الخاصة بالتقنين بالمراكز والمدن طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن .

وكلف الدكتور إسماعيل كمال رؤساء المراكز والمدن بتوجيه إنذارات لأصحاب المحال الغير مرخصة ، وإخطارهم بإعطاء مهلة 15 يوم للبدء فى إجراءات الترخيص ، وتقديم كافة التسهيلات لتوفيق أوضاعهم سواء بتغير النشاط أو خلاف ذلك ، وفى حالة عدم التنفيذ والإلتزام سيتم إتخاذ إجراء الغلق الدائم حيث أن الرخصة تمثل تأمين لصاحب المحل وللجهة الحكومية .

المجلس التنفيذى

ولفت محافظ أسوان إلى أنه فى إطار خطة المحافظة للإصحاح البيئى  بحث الموقف التنفيذى للجهود المبذولة لمعالجة النقاط الساخنة والتحديات والمشكلات البيئية المرصودة فى عدد من القطاعات الحيوية منها مياه الشرب والصرف الصحى والمجازر البلدية والنقل البطئ والمحطات الوسيطة لجمع القمامة والنفايات.

وأيضاً المفارم الصحية والتخلص من النفايات الطبية الخطرة على مستوى المحافظة ، مع التشديد على ضرورة إعداد تقارير ميدانية ودراسات علمية متكاملة لمواجهة مختلف التحديات والمشكلات البيئية .

وشدد محافظ أسوان على مسئولى المحليات والأجهزة التنفيذية بعدم التدخل فى العملية الإنتخابية للإنتخابات والإستحقاقات الدستورية القادمة بإعتبار ذلك أمر غير مقبول على الإطلاق حيث أن التعامل الخاص بهم إدارى بحت ، وينتهى خارج اللجان ، أما ما يتعلق بالإجراءات داخل اللجان فإنها من إختصاص جهات أخرى ، وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال من يثبت مخالفته للتعليمات بهذا الشأن .

وكلف المحافظ بمنع إقامة أى لافتات أو دعاية إنتخابية للمرشحين بكورنيش النيل أو بمحيط المناطق والمزارات السياحية والمعابد الأثرية للحفاظ على مقومات وعناصر هذه المواقع وتهيئة الأجواء الجمالية والحضارية أمام الزائرين والسائحين.

ويقتصر ذلك على المناطق والأحياء السكنية المختلفة ، ووجه المحافظ إلى ضرورة التنوية المسبق على الصفحة الرسمية للمحافظة بأى أعمال تتعلق بإجراء صيانة للشبكات والخطوط الخاصة بالمرافق العامة كالكهرباء أو مياه الشرب أو الرى بتوقيتات محددة حتى يتسنى للمواطنين التعرف على ذلك بالشكل المطلوب .

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