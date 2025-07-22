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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان فى 24 ساعة.. تسهيلات لوصول قطار السودانيين.. ومتابعة منظومة التأمين الشامل

لحظة وصول السودانيين
لحظة وصول السودانيين
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق 21/7/2025 احداث متنوعة .

فقد أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة لاستقبال قطار الأخوة السودانيين القادم من القاهرة إلى أسوان.

ومن المقرر وصول القطار إلى محطة ميناء السد العالى شرق، مساء اليوم ، ويقل أكثر من 1000 سودانى سيتم نقلهم مباشرة وعلى الفور بأتوبيسات إلى مدينة أبو سمبل السياحية تمهيداً لعبورهم وعودتهم لبلادهم عبر ميناء قسطل البرى بإشراف من القوات المسلحة.

وأكد المحافظ، أنه فى ظل التنسيق مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تم التواصل مع اللواء محمد غزال رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وأيضاً اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان لإتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحقيق التكامل من أجل تأمين وصول المجموعات الوافدة عبر رحلات القطارات من القاهرة إلى أسوان لعودتهم الكريمة إلى وطنهم.

https://www.elbalad.news/6641077

جهود متنوعة

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره وتقديره للدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير أجهزة حديثة ومتطورة تعتبر هى الأولى من نوعها فى الصعيد ، ومن بينها توفير جهاز ميكروسكوب للمخ والأعصاب بمستشفى أسوان العام التخصصى بالصداقة الجديدة ، و 2 جهاز منظار للمسالك البولية بمستشفى الصداقة والنيل بإدفو .

فضلاً عن توفير أجهزة لتحليل السكر التراكمى بالمسلة والصداقة وكوم أمبو والنيل مما يعتبر إضافة قوية للمنظومة الصحية ، وتساهم بشكل مباشر فى تخفيف المعاناة والمشقة والأعباء المالية على المواطن الأسوانى من السفر إلى المحافظات الأخرى لإجراء هذه الفحوصات الدقيقة .

https://www.elbalad.news/6640761

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره وتقديره للجهود المتميزة والمتواصلة التى قام بها فريق العمل من الفنيين والمختصين والعاملين بمديرية الرى على مدار 36 ساعة متواصلة لتركيب محول الكهرباء الجديد لمحطة سلوا وذلك بمتابعة من الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى .

وأشاد المحافظ بهذا الإنجاز الذى تم فى وقت قياسى بعد تعطل المحول القديم بإشراف المهندس عمر سيف الدين رئيس الإدارة المركزية للرى مما ساهم فى إنتظام مياه الرى لتغذية زمام 2000 فدان ورى الأراضى الزراعية بالشكل المطلوب .

https://www.elbalad.news/6640692

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