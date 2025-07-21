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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التأمين الصحي الشامل بأسوان.. توفير أجهزة حديثة الأولى من نوعها فى الصعيد

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره وتقديره للدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير أجهزة حديثة ومتطورة تعتبر هى الأولى من نوعها فى الصعيد ، ومن بينها توفير جهاز ميكروسكوب للمخ والأعصاب بمستشفى أسوان العام التخصصى بالصداقة الجديدة ، و 2 جهاز منظار للمسالك البولية بمستشفى الصداقة والنيل بإدفو .

فضلاً عن توفير أجهزة لتحليل السكر التراكمى بالمسلة والصداقة وكوم أمبو والنيل مما يعتبر إضافة قوية للمنظومة الصحية ، وتساهم بشكل مباشر فى تخفيف المعاناة والمشقة والأعباء المالية على المواطن الأسوانى من السفر إلى المحافظات الأخرى لإجراء هذه الفحوصات الدقيقة .

يأتى ذلك فى ظل المزايا العديدة التى يشهدها القطاع الصحى بمحافظة أسوان عقب التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بداية شهر يوليو الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، وفى بشرى سارة لأهالى ومواطنى المحافظة .

التأمين الشامل

وقدم شكره أيضاً لفريق العمل بفرع الهيئة بأسوان بقيادة الدكتور محمد عبد الهادى لما يتم بذله من جهود مخلصة على مدار الساعة لتهيئة الأجواء المناسبة بالتعاون مع هيئات الإعتماد والرقابة والجودة الصحية ، والتأمين الشامل ، ومديرية الصحة للتشغيل المتميز والكامل لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، وتحقيق العوائد الإيجابية التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى .

وفي وقت سابق، قدم محافظ أسوان شكره وتقديره للجهود المتميزة والمتواصلة التى قام بها فريق العمل من الفنيين والمختصين والعاملين بمديرية الرى على مدار 36 ساعة متواصلة لتركيب محول الكهرباء الجديد لمحطة سلوا وذلك بمتابعة من الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى.

وأشاد المحافظ هذا الإنجاز الذى تم فى وقت قياسى بعد تعطل المحول القديم بإشراف المهندس عمر سيف الدين رئيس الإدارة المركزية للرى مما ساهم فى إنتظام مياه الرى لتغذية زمام 2000 فدان ورى الأراضى الزراعية بالشكل المطلوب .

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