محافظ أسوان يشيد بفريق عمل الرى لتركيب محول الكهرباء بمحطة سلوا فى وقت قياسى

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره وتقديره للجهود المتميزة والمتواصلة التى قام بها فريق العمل من الفنيين والمختصين والعاملين بمديرية الرى على مدار 36 ساعة متواصلة لتركيب محول الكهرباء الجديد لمحطة سلوا وذلك بمتابعة من الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى .

وأشاد المحافظ بهذا الإنجاز الذى تم فى وقت قياسى بعد تعطل المحول القديم بإشراف المهندس عمر سيف الدين رئيس الإدارة المركزية للرى مما ساهم فى إنتظام مياه الرى لتغذية زمام 2000 فدان ورى الأراضى الزراعية بالشكل المطلوب .

ومن جانبه أوضح المهندس عمر سيف الدين بأنه بناء على تعليمات وزير الرى والمحافظ تم التدخل السريع عقب الإبلاغ بحدوث عطل فى محول الكهرباء بمحطة سلوا بكوم أمبو حيث تم توفير محول جديد قدرة 1.5 ميجا وات وتم تركيبه بشكل فورى مما ساهم فى رى زراعات سلوا بحرى حيث تتنوع الزراعات ما بين شجر مانجو وبرسيم وقصب سكر وما شابه ذلك من الزراعات الأخرى .

محطة رى

ولفت إلى أن هذه الجهود شهدت التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد ، وتضافر ومتابعة كاملة من رئيس الإدارة المركزية لمحطات مصر العليا الجنوبى المهندس علاء الحايق ، وقطاع توزيع كهرباء أسوان ، وأيضاً رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع محطات قبلى ، فضلاً عن مركز الطوارئ وهندسة رى السلسلة ، ومسئولى ومديرى الورش والمعمل بكوم أمبو وهو ما أثمر عن التعامل مع الحدث بإحترافية ، وكللت الجهود بالنجاح الكامل .

فيما أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالإستجابة السريعة من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لتلبية مطلب المحافظ بشأن إستثناء 300 حالة مرضية من إجراء فحص ورسم عصب العين الخاص بعمليات الشبكية ، مع تطبيق ذلك الاستثناء على باقى المنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل .