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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة.. متابعة شكاوى المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.. وحملة لمكافحة الإدمان

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاحد الموافق 20/7/2025 أحداثا متنوعة .

واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء أعماله بقيادة الدكتورة ولاء سعد عرفة منسق الصندوق بأسوان تكثيف جهود التوعية للسائقين والمواطنين بناءاً على تكليفات محافظ أسوان من خلال توزيع البوسترات الخاصة بذلك " أنت أقوى من المخدرات " ولصقها على سيارات السيرفيس ، وهو الذى يمثل المحور الثالث من المبادرة بواسطة المتطوعين داخل المواقف المختلفة بمدن ومراكز المحافظة .

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المستمرة لتفعيل محاور مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتحقيق أهدافها المرجوة التى تساهم فى الحفاظ على الشباب من خطر المخدرات.


https://www.elbalad.news/6639839

جهود متنوعة 

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مركز طب أسرة صحة أول بشارع كسر الحجر بمدينة أسوان بزيارة ميدانية وذلك للوقوف على أرض الواقع على مستوى الخدمة العلاجية التى تقدم من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم إطلاقها بداية الشهر الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى .


https://www.elbalad.news/6639813

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم ندوة للتوعية المجتمعية لتحفيز المشاركة الإيجابية للسيدات والفتيات فى إنتخابات مجلسي الشيوخ والنواب 2025.

وأشار إلى أهمية بتكثيف الجهود والتعاون بين كافة الجهات المعنية للإنتهاء من كافة التجهيزات والإستعدادات اللازمة لإستقبال ماراثون الإنتخابات بمختلف المراكز والمدن والتى ستبدأ بإنتخابات مجلس الشيوخ مطلع الشهر القادم .

https://www.elbalad.news/6640329

فى تحرك سريع وعاجل من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عقب قيامه بزيارة ميدانية مفاجئة لمركز طب أسرة صحة أول بشارع كسر الحجر بمدينة أسوان ، وإستماعه لمطالب وشكاوى المواطنين الذين ألتقى بهم بالمركز .


https://www.elbalad.news/6640343

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالإستجابة السريعة من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لتلبية مطلب المحافظ بشأن إستثناء 300 حالة مرضية من إجراء فحص ورسم عصب العين الخاص بعمليات الشبكية ، مع تطبيق ذلك الإستثناء على باقى المنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل .


https://www.elbalad.news/6640346

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