قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: رصيد أحمد فتوح من التعاطف نفذ.. والزمالك سيوجه الشكر للاعب
النيابة تواجه البلوجر هدير عبد الرازق بفيديوهات مثيرة.. تفاصيل
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي امتداد للعقل الإنساني ولا يمكن فصله عن استشراف المستقبل
وزير الأوقاف: تطوير مهارات الأئمة والدعاة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب
هل هناك أخطاء في قراءة الفاتحة تبطل الصلاة ؟
برلمانية: مصر لن تسقط في فخ الإرهاب مجددًا.. وتحركات الداخلية رسالة حاسمة لأعداء الوطن
كريم نيدفيد ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة بيع نهائي
خالد الغندور: الناس بتتكلم عن زيزو ونسيت كارثة رحيل 3 لاعبين من الأهلي ببلاش
طرق دفع فاتورة المياه 2025 عبر الموبايل.. خطوات سهلة ومباشرة
محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم نماذج 8 للتصالح في مخالفات البناء ببيلا
جدول مباريات منتخب السلة في بطولة بيروت الودية الدولية
الأمم المتحدة: تهجير 2900 فلسطيني من 69 تجمعا في الضفة الغربية منذ 2023
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 26 حالة تعدٍ بمدن أسوان وإدفو ضمن المرحلة الثالثة للموجه الـ26

ازالة التعديات باسوان
ازالة التعديات باسوان
محمد عبد الفتاح

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لـ 23 حالة تعد بمساحة 3629 م2 وذلك بعدد من المناطق بنطاق حى جنوب ، وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بتنفيذ حملة لإزالة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى ، وقد أسفرت جهود الحملة عن إزالة 3 حالة بمساحة إجمالية بمساحة 2010 م2 ، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين .

ويأتى ذلك وفقاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للتعامل الفورى مع أى حالات تعدى ، وإزالتها فى المهد ، مع تنفيذ الحالات الصادر لها قرارات سابقة وذلك ضمن جهود المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

إزالة التعديات

وفى ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض حيث تم إزالة  26 حالة تعد بمساحة 5639 م2 بمدن أسوان وإدفو .

هذا وفى ظل الجهود المستمرة لتفعيل محاور مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتحقيق أهدافها المرجوة التى تساهم فى الحفاظ على الشباب من خطر المخدرات.

واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء أعماله بقيادة الدكتورة ولاء سعد عرفة منسق الصندوق حيث يتم تكثيف جهود التوعية للسائقين والمواطنين بناءاً على تكليفات محافظ أسوان من خلال توزيع البوسترات الخاصة بذلك " أنت أقوى من المخدرات " ولصقها على سيارات السيرفيس ، وهو الذى يمثل المحور الثالث من المبادرة بواسطة المتطوعين داخل المواقف المختلفة بمدن ومراكز المحافظة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

ترشيحاتنا

المركز السادس ..جانب من التكريم

تعليم الوادي الجديد يحقق خامس وسادس الجمهورية بمسابقة الاقتصاد المنزلي

جانب من الحدث

إزالة تعديات على 75 فدانا أملاك دولة بقرية جناح في الخارجة

إسعاف

إصابة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثالث بأحد العقارات بالقليوبية

بالصور

أخطر أضرار مشروبات الطاقة

اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة

20 عامًا في غيبوبة.. ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟

الامير النائم
الامير النائم
الامير النائم

فيديو

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد