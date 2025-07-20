إزالة 26 حالة تعدٍ بمدن أسوان وإدفو ضمن المرحلة الثالثة للموجه الـ26

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لـ 23 حالة تعد بمساحة 3629 م2 وذلك بعدد من المناطق بنطاق حى جنوب ، وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بتنفيذ حملة لإزالة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى ، وقد أسفرت جهود الحملة عن إزالة 3 حالة بمساحة إجمالية بمساحة 2010 م2 ، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين .

ويأتى ذلك وفقاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للتعامل الفورى مع أى حالات تعدى ، وإزالتها فى المهد ، مع تنفيذ الحالات الصادر لها قرارات سابقة وذلك ضمن جهود المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

إزالة التعديات

وفى ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض حيث تم إزالة 26 حالة تعد بمساحة 5639 م2 بمدن أسوان وإدفو .

هذا وفى ظل الجهود المستمرة لتفعيل محاور مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتحقيق أهدافها المرجوة التى تساهم فى الحفاظ على الشباب من خطر المخدرات.

واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء أعماله بقيادة الدكتورة ولاء سعد عرفة منسق الصندوق حيث يتم تكثيف جهود التوعية للسائقين والمواطنين بناءاً على تكليفات محافظ أسوان من خلال توزيع البوسترات الخاصة بذلك " أنت أقوى من المخدرات " ولصقها على سيارات السيرفيس ، وهو الذى يمثل المحور الثالث من المبادرة بواسطة المتطوعين داخل المواقف المختلفة بمدن ومراكز المحافظة .