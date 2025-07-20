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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق أبوسمبل - أسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

أصيب 11 شخصا لإصابات متفرقة نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل / أسوان البرى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند قرية جرف حسين بطريق مدينة أبوسمبل جنوب المحافظة ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بمناطق متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

حادث

عثرت الأجهزة المختصة على جثتين لشابين بمنطقة جبال وادى العلاقى جنوب شرق أسوان حيث أنهما ضلا طريقهما فى الجبال، ولقيا مصرعهما أثناء بحثهما عن طريق العودة ، تم نقل الجثتين إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان إخطاراً يفيد بالعثور على جثتين لشابين لقيا مصرعهما بعد أن ضلا الطريق فى الجبال الشرقية بمنطقة العلاقى.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثتين لشابين كلاهما من مدينة كوم أمبو أحدهما من منطقة الواحى والآخر من قرية عزبة العرب وكانا فى طريقهما لنقل كمية من السولار بمنطقة جبال العلاقي ، وبالتحريات الأولية تبين أنهما كانا فى طريقهما لنقل كمية من السولار بمنطقة جبال العلاقى ولقا مصرعهما بعد أن ضلا الطريق وهو ما ترتب عليه الموت عطشًا تزامنًا مع ارتفاع درجة الحرارة فى أسوان.

ونجح فرق الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طفل، لقى مصرعه نتيجة تعرضه للغرق بأسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغا يفيد بغرق طفل ، وانتقلت الجهات المختصة وفرق الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة وتمكنوا من انتشال جثة الطفل، وتم نقله إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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