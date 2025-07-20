إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق وادي العلاقي بأسوان

أُصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق وادي العلاقي بمدينة أسوان.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغًا بوقوع الحادث، حيث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

السيطرة على حريق محدود بمنزل في منطقة السيل بأسوان دون إصابات

من جانب آخر نجحت قوات الحماية المدنية بأسوان في السيطرة على حريق محدود اندلع داخل منزل مبني من الطوب اللبن بمنطقة السيل وسط مدينة أسوان، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارًا بوقوع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة عليه، وأسفر الحادث عن خسائر مادية فقط.